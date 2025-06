Prezzi in aumento, costi proibitivi anche per una sola giornata al mare spingono sempre più famiglie a rinunciare alle vacanze al mare trascorrendo anche i periodi di ferie in città nonostante il grande caldo. In alcune zone d’Italia, concedersi una meritata vacanza dopo un anno di lavoro può essere davvero costoso ma scegliendo le mete giuste rilassarsi al mare non è così proibitivo.

Esistono, infatti, delle zone turistiche in Italia che sono sicuramente più economiche rispetto a quelle più gettonate e frequentate dai vip dove è possibile trascorrere una vacanza al mare a costi davvero contenuti.

Vacanze al mare: ecco le mete più economiche

In alcune zone d’Italia, concedersi un bagno al mare può costare anche centinaia di euro. A Forte dei Marmi, ad esempio, per un ombrellone in riva al mare può costare fino a 560 euro al giorno. Prezzi altissimi anche in Sardegna dove, in Costa Smeralda, per una giornata al mare bisogna spendere fino a 550 euro. Prezzi simili anche sul Lido di Venezia, dove vengono richiesti 510 euro per un giorno al mare.

In molti stabilimenti balneari, dunque, i prezzi non sono alla portata di tante persone che, però, non devono rinunciate alle vacanze purché si scelgano le mete più economiche. A prezzi piò contenuti, infatti, si possono trovare stabilimenti con tutti i comfort e un mare davvero cristallino.

Basta spostarsi, ad esempio, in Calabria. La costa calabrese offre non solo uno dei mari più belli e puliti d’Italia, ma anche dei prezzi economici rispetto a quelli richiesti in altre zone d’Italia. A Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, città che ha conquistato la bandiera blu 2025, per affittare una postazione con un ombrellone e due lettini la spesa si ferma a 13 euro al giorno.

Se si desidera mangiare pesce fresco basta aggiungere solo 20 euro. Anche concedersi un giro in barca per ammirare le bellezze naturali della Calabria costa molto meno rispetto ad altre regioni perché è sufficiente pagare solo 35 euro.

Anche in Puglia esistono delle zone i cui prezzi sono economici. Presso i lidi di Torre Canne, in provincia di Brindisi e a soli 11 chilometri da Fasano, per un ombrellone in prima fila, si paga fra trenta e quaranta euro al giorno. Costa circa 30 euro al giorno anche una postazione al mare presso Vico del Gargano, sull’omonimo promontorio in provincia di Foggia.

Prezzi simili a quelli appena citati si possono trovare sulla Riviera del Conero in provincia di Ancona ma anche nel Cilento, in Campania dove esistono zone davvero mozzafiato dove fare una vacanza non costa un salasso come sulla costosissima Costiera amalfitana.