De Luca come Super Mario, il videogioco per ridere di questi tempi

Vincenzo De Luca è uno dei grandi protagonisti dell’Italia al tempo del Covid-19. Presidente della Regione Campania di area progressista diventato famoso per le sue conferenze stampa un filino sopra le righe, che hanno fatto il giro del mondo, tipo quella in cui minaccia i ragazzi che vogliono fare le feste di laurea durante il lockdown di mandare i carabinieri col lanciafiamme o quando ha recentemente descritto il colore dei nuovi occhiali di Salvini “pannolino di bimbo”.

Non stiamo a parlare di politica altrimenti non se ne esce, ci basti sapere che ormai De Luca è diventato un meme vivente ed era solo questione di tempo che non diventasse protagonista di un videogioco. Ci ha pensato Luigi Sannino a rendere Vincenzo De Luca tipo Super Mario, mentre corre sul lungomare e salta sulle pizze per prendere le mascherine, evitando volta per volta i runner contagiosi, Giuseppe Conte coi suoi discorsi sulla riapertura delle zone rosse e tutti i suoi nemici storici.

Musichina partenopea e frasi celebri fanno di DeLucaRun il gioco perfetto per ridere ai tempi del coronavirus.