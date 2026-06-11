Con più di 26 milioni di dischi venduti e una carriera che lo ha consacrato icona della musica italiana e volto di punta della televisione, Gigi D’Alessio ha trovato da anni il suo buon ritiro nella Capitale.

È qui che il cantautore napoletano vive la sua nuova quotidianità accanto alla compagna Denise Esposito, al cui fianco fa coppia fissa dal 2020 e che nel 2022 lo ha reso padre per la quinta volta del piccolo Francesco. La famiglia allargata dell’artista comprende anche Claudio, Ilaria e Luca (nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato) e Andrea, frutto della passata e lunghissima unione con Anna Tatangelo.

Il quartier generale romano di D’Alessio sorge all’Olgiata, un comprensorio extra-lusso immerso nel verde nella zona nord di Roma, celebre per garantire massima privacy e sicurezza a imprenditori, diplomatici e star dello spettacolo. È proprio in questa monumentale residenza che il musicista ha scelto di rimanere anche dopo la separazione dalla Tatangelo (la quale si è trasferita in un appartamento in centro con il figlio Andrea). Sebbene i dettagli privati rimangano blindati, gli scatti e i video che l’artista condivide con i fan sui social offrono un tour virtuale chiarissimo del suo stile abitativo.

Open space, opere d’arte e il total white che domina gli interni

La villa si sviluppa su più livelli ed è caratterizzata da un gusto spiccatamente moderno, minimale e pulito, dove a fare da padrone è un luminosissimo colore bianco. Il cuore pulsante della dimora è un immenso salone open space, progettato per fondere comfort e creatività. Al centro della zona giorno spicca un grande e comodo divano moderno, rigorosamente candido, ideale per i momenti di relax in famiglia.

A spezzare l’egemonia del total white ci pensa l’elemento d’arredo più importante per un compositore del suo calibro: un maestoso pianoforte a coda nero, posizionato strategicamente nella stanza e diventato ormai un’icona per i follower, dato che Gigi lo usa spesso per improvvisare canzoni nei suoi video social.

L’intera struttura architettonica gioca sulla continuità con l’esterno grazie a enormi vetrate a tutta altezza. Queste pareti di cristallo permettono alla luce naturale di inondare gli interni durante tutto il giorno, valorizzando i pezzi di design e le opere d’arte contemporanee disposte lungo le pareti, tra cui un imponente quadro che ritrae lo stesso cantautore. Una casa d’élite che è allo stesso tempo un tempio della musica, un rifugio familiare e lo specchio fedele di una vita passata in mezzo alle note.