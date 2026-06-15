La storia d’amore tra Belén Rodríguez e l’Italia si arricchisce finalmente di un capitolo burocratico decisivo, atteso da oltre due decenni. La showgirl argentina, ormai milanese d’adozione e volto tra i più noti del piccolo schermo nostrano, ha annunciato via social un passo fondamentale verso l’ottenimento della cittadinanza italiana: il superamento ufficiale del test di lingua.

Un traguardo tutt’altro che scontato per l’ex conduttrice di Tú sí que vales, che nonostante la lunghissima permanenza nel nostro Paese e la nascita dei suoi due figli (Santiago e Luna Marì) ha dovuto seguire l’iter standard previsto per i residenti stranieri, mettendosi alla prova con i requisiti richiesti dalla legge.

Il superamento del test B1 e i prossimi passaggi burocratici

Attraverso i propri canali Instagram, la modella e conduttrice ha condiviso con i propri follower lo screenshot del responso, arrivato a qualche mese di distanza dalla sessione d’esame sostenuta all’inizio della primavera. Il superamento del livello B1 di italiano rappresenta lo scoglio principale della procedura per chi, come lei, non ha potuto usufruire di canali preferenziali legati allo stato civile.

La strada verso il passaporto italiano, tuttavia, non è ancora del tutto conclusa. Per completare definitivamente l’iter, l’agenda della showgirl prevede il ritiro della documentazione consiliare nelle prossime settimane, passaggio propedeutico alla successiva prenotazione della data ufficiale per il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Solo dopo questa cerimonia formale Rodríguez diventerà cittadina italiana a tutti gli effetti.

Il nodo del matrimonio con De Martino e il desiderio del passaporto

La questione del passaporto era già stata sollevata dalla stessa Rodríguez durante una passata intervista televisiva nel salotto di Che Tempo Che Fa. In quell’occasione, la showgirl aveva espresso con una punta di ironia il proprio rammarico per non aver ancora ottenuto il documento, utile anche a facilitare gli spostamenti internazionali e i viaggi oltreoceano con la famiglia.

A livello legale, il diritto alla cittadinanza non era scattato in automatico nemmeno all’epoca delle nozze con Stefano De Martino, celebrate nel 2013. La successiva separazione legale della coppia, arrivata nel 2017 prima del raggiungimento del quinquennio continuativo di matrimonio richiesto dalle norme per i coniugi stranieri, ha costretto l’artista argentina ad attendere i tempi previsti per la naturalizzazione ordinaria per residenza.

Dagli studi in Argentina al successo nella televisione italiana

Nata a Buenos Aires nel 1984 all’interno di una famiglia dalle radici composite, Belén Rodríguez ha alle spalle un percorso scolastico che riflette la sua personalità eclettica. Prima di tentare la carta della moda a sedici anni e di trasferirsi in Europa, ha conseguito il diploma presso un liceo artistico della capitale argentina, iscrivendosi successivamente alla facoltà di Scienze della Comunicazione senza però terminare gli studi universitari a causa dei sopraggiunti impegni professionali.

Il carattere determinato che l’ha spinta a rimettersi sui libri per superare l’esame di lingua è lo stesso che, come da lei stessa ricordato in alcune dichiarazioni alla stampa, la caratterizzava già durante gli anni dell’adolescenza in classe, quando non esitava a esporsi in prima persona davanti ai professori per difendere le cause dei compagni. Una tenacia che oggi le permette di ufficializzare anche sulla carta la sua appartenenza a quel Paese che l’ha resa celebre.