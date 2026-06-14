Ci sono serie televisive che accompagnano una stagione della nostra vita e altre che, semplicemente, ridefiniscono il concetto stesso di sintonizzazione domestica. Per anni, la Garbatella non è stata soltanto un quartiere di Roma, ma la grandissima casa allargata di un’intera generazione di telespettatori. Ecco perché l’annuncio e il successivo debutto de I Cesaroni 7 hanno scatenato un’ondata di nostalgia e di entusiasmo che non si vedeva da tempo nel panorama della fiction italiana.

Il ritorno sul set di Claudio Amendola e dei volti storici della serie ha riacceso i riflettori sulla bottiglieria più famosa del piccolo schermo. Ma in un panorama mediatico profondamente cambiato rispetto agli anni d’oro della prima messa in onda, la domanda che rimbalza con più insistenza tra i corridoi del web e i divani di casa è solo una: dove e come è possibile seguire le nuove avventure, terminate da qualche settimana, della famiglia Cesaroni? Che siate puristi della televisione tradizionale o pionieri dello streaming digitale, Mediaset ha strutturato una distribuzione capace di accontentare proprio tutti.

La prima serata in TV: l’appuntamento tradizionale su Canale 5

La messa in onda dell’ultima stagione è terminata da poco e la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di dare alla fiction il massimo risalto possibile, posizionandola nella prestigiosa vetrina della prima serata. Qualora ve la foste persa o vorreste semplicemente rivederla, è possibile utilizzare vari metodi.

La flessibilità dello streaming offre, infatti, la soluzione perfetta. Tutte le puntate de I Cesaroni sono disponibili in modalità on-demand, su Mediaset Infinity.

La piattaforma streaming di Cologno Monzese permette di accedere ai nuovi episodi in modo completamente gratuito, sia da Smart TV che da smartphone, tablet e PC. Basta registrarsi al servizio per avere a disposizione l’intera stagione. Ma c’è una novità strategica: per ampliare il bacino di utenza e celebrare il grande ritorno, Mediaset ha stretto accordi di distribuzione che vedono i nuovi episodi affacciarsi anche su altri colossi dello streaming come Netflix, dove peraltro le vecchie stagioni hanno vissuto una seconda giovinezza negli ultimi anni, preparando il terreno per questo attesissimo revival.

Che scegliate la comodità dello smartphone sotto l’ombrellone o il fascino del grande schermo in salotto, Giulio Cesaroni e la sua sgangherata famiglia sono pronti a ricordarci, ancora una volta, che alla fine «che ci vuoi fare, è la vita».