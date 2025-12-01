Un drammatico ritrovamento ha scosso il quartiere residenziale di via Giampaolo Orsini: sono stati trovati senza vita Franco Giorgi, 74 anni, antiquario di fama nazionale, e sua moglie Gianna Di Nardo, 68 anni.

Entrambi presentavano ferite da taglio e la scena del crimine testimonia un episodio di violenza prolungata. I Carabinieri di Firenze hanno avviato accertamenti serrati per chiarire le dinamiche di questa tragedia, ancora avvolta nel mistero.

La scoperta, l’intervento dei soccorsi e le indagini

La tragedia è stata scoperta nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14:30, quando il figlio della coppia ha fatto la drammatica scoperta entrando nell’appartamento dei genitori. Immediatamente ha allertato i soccorsi, ma per i coniugi non c’era già più nulla da fare. Il personale del 118, giunto sul posto, ha constatato il decesso, mentre i Carabinieri hanno isolato la zona per consentire le indagini. Gli investigatori hanno subito rilevato la presenza di numerose tracce di sangue distribuite in più stanze dell’appartamento, segno evidente di una colluttazione e di un’aggressione protrattasi nel tempo.

L’appartamento presentava evidenti segni di lotta, con tracce ematiche che suggeriscono fasi successive di violenza. Le ferite riscontrate sui corpi di Giorgi e Di Nardo sono compatibili con l’uso di un’arma da taglio, presumibilmente un coltello, che non è ancora stato rinvenuto dagli inquirenti. Gli specialisti della sezione scientifica hanno eseguito rilievi accurati, raccogliendo campioni biologici e impronte che potrebbero risultare decisive per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

I Carabinieri non escludono alcuna ipotesi: si sta indagando sia sulla possibilità di un duplice omicidio ad opera di una terza persona, sia su quella di un omicidio-suicidio. La Procura di Firenze, con il magistrato di turno Alessandro Piscitelli, ha coordinato un lungo sopralluogo nell’appartamento insieme agli investigatori. L’analisi dettagliata delle impronte, delle tracce biologiche e dei tabulati telefonici rappresenta una fase cruciale per delineare gli ultimi momenti di vita della coppia.

Franco Giorgi era una figura nota nel mondo dell’antiquariato italiano. La sua galleria, situata in via dei Serragli nel cuore dell’Oltrarno, era un punto di riferimento per collezionisti e appassionati d’arte. Negli anni aveva ricoperto incarichi di rappresentanza a livello nazionale per la categoria, consolidando una reputazione di serietà e competenza.

La coppia viveva stabilmente nell’appartamento di Via Orsini, un contesto abitativo tranquillo che oggi risulta teatro di un evento tragico e inspiegabile. Le indagini proseguono senza sosta, con l’obiettivo di fare luce su un caso che ha profondamente turbato la comunità fiorentina, mantenendo aperte tutte le piste per giungere alla verità.