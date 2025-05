L’Italia è famosa non solo per i suoi paesaggi mozzafiato, la sua cucina rinomata e la sua storia millenaria, ma anche per una sorprendente varietà di musei che riflettono la creatività e l’unicità della cultura italiana. Mentre molti viaggiatori si dirigono verso le celebri attrazioni come la Galleria degli Uffizi a Firenze o il Museo Egizio a Torino, ci sono anche musei meno convenzionali che meritano di essere scoperti.

Questi spazi espositivi non solo offrono esperienze curiose e divertenti, ma raccontano anche storie affascinanti che vanno oltre i tradizionali canoni museali. Ecco una selezione dei 15 musei più particolari d’Italia che dovreste visitare almeno una volta nella vita.

I 15 musei più particolari d’Italia: quanti ne conosci?

Museo del gelato, Bologna

Situato ad Anzola dell’Emilia, a pochi chilometri da Bologna, il Gelato Museum Carpigiani è un vero paradiso per gli amanti del gelato. Fondato nel 2012 dalla famosa azienda Carpigiani, questo museo è dedicato alla storia e all’arte del gelato artigianale italiano. Durante la visita, gli ospiti possono apprendere le tecniche di produzione del gelato, dalla scelta degli ingredienti alla creazione delle ricette. Ma la vera ciliegina sulla torta è la degustazione di gelato artigianale, che offre gusti innovativi e classici. Ogni anno, il museo organizza eventi e corsi di formazione per gelatieri, rendendolo un punto di riferimento non solo per i turisti ma anche per i professionisti del settore.

Selfie museum, Firenze

Per chi ama immortalare i momenti migliori della propria vita, il Selfie Museum di Firenze è un’esperienza imperdibile. Inaugurato nel 2021, questo museo si trova in Via Ricasoli ed è progettato come un labirinto di stanze, ognuna con scenografie uniche e installazioni immersive. Oltre 400 artisti da tutto il mondo hanno contribuito a creare ambienti ideali per scattare selfie indimenticabili. Ogni angolo è pensato per stimolare la creatività e il divertimento, rendendo il museo una meta ideale per famiglie e gruppi di amici.

Museo della salumeria, Castelnuovo Rangone

Un’altra gemma del patrimonio gastronomico italiano è il MuSa – Museo della Salumeria Villani, situato a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Questo museo è dedicato all’arte della salumeria, presentando la produzione e la storia dei salumi italiani come opere d’arte. I visitatori possono scoprire le diverse specialità salumiere, esplorando la tradizione gastronomica che si estende dalle Alpi fino alle isole.

Museo della merda, Piacenza

Infine, chiudiamo con il Museo della Merda, situato a Castelbosco, in provincia di Piacenza. Inaugurato nel 2015, è il primo museo al mondo dedicato alle feci, un luogo sorprendente che unisce arte contemporanea e sostenibilità. Attraverso installazioni artistiche, il museo esplora il tema del riciclo e dell’innovazione, spingendo i visitatori a riflettere sull’importanza di un approccio sostenibile nella vita quotidiana.

Museo Logos, Vibonati (Salerno)

Questo museo è situato all’interno del Convento di San Francesco da Paola a Vibonati, piccolo Comune nel Cilento, in provincia di Salerno. La sua particolarità? Ospita una mostra presepiale da Guinness dei Primati. Inaugurato nel 2022, il Museo Logos è il più grande al mondo per numero di statue presenti all’interno: 924 statue semoventi dotate di meccanismi automatici e 3540 personaggi in scena. Le tappe più significative della vita di Gesù suddivise in 27 stanze con scene come la Natività, il Miracolo di Lazzaro, il Battesimo, L’Ultima Cena, il Bacio di Giuda e molte altre ancora.

Museo degli Strumenti per il Calcolo, Pisa

A Pisa si trova invece il Museo degli strumenti per il calcolo: custodisce e raccoglie tutti gli strumenti dal XVII secolo fino ai giorni nostri. Da ammirare è la Calcolatrice Elettronica Pisana (CEP), la prima calcolatrice elettronica italiana per le ricerche scientifiche nata per volere di Enrico Fermi.

Museo del Bonsai, Milano

Il Museo Crespi a Milano è il museo degli appassionati di piante: contiene esemplari secolari di bonsai oltre a vasi e tantissimi libri antichi sull’argomento.

Museo del Rubinetto, Novara

Il Museo del Rubinetto, che si trova a San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara, è davvero unico nel suo genere. Come si evince dal titolo, al suo interno, si trova un’ampia esposizione dei rubinetti e la loro evoluzione tecnologica nel corso del tempo. Alla base dell’apertura del museo il rapporto tra l’uomo e l’acqua, l’igiene e tante innovazioni che hanno cambiato la nostra vita.

Museo delle Pompe di Benzina, Varese

Il Museo Fisogni, nato nel 1966, si trova a Tradate, in provincia di Varese, ed è noto come Museo delle Pompe di Benzina. All’interno si trovano oltre 5000 oggetti: oltre alle pompe di benzina troviamo targhe, oliatori, compressori e tanto altro.

Museo del Coltello, Cagliari

Il Museo del Coltello di Cagliari è unico nel suo genere in Italia. Raccoglie una collezione incredibile di coltelli di ogni tipo: Tra i musei italiani più strani, in Sardegna ce n’è uno unico nel suo genere. Il museo del coltello di Cagliari raccoglie coltelli di ogni tipo: antichissimi, giganti, intagliati, decorati, compreso uno dei coltelli più pesanti al mondo: 295 kg per quasi cinque metri di lunghezza.

Museo Ovo Pinto, Terni

Il Museo Ovo Pinto è nato nel 2005 per raccogliere ed esporre le uova dipinte di ogni specie animale e si trova a Civitella del Lago in Umbria. Le uova sono state messe insieme dall’Associazione Culturale dell’Ovo Pinto (uovo dipinto, in dialetto).

Museo dei Venti, Trieste

Il Magazzino dei Venti, noto come Museo della Bora, si trova chiaramente a Trieste: Il visitatore inoltre può entrare in contatto con il mondo del vento grazie a una serie di simulazioni, dai venti che avvolgono il Mediterraneo alla Bora stessa.

Museo del Cioccolato, Latina

A Norma, in provincia di Latina, è possibile visitare il Museo del Cioccolato “Antica Norba”, istituito nel 1995 dall’antica famiglia di cioccolatai. Vi sembrerà di visitare la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka: potrete ammirare dagli antichi strumenti Maya per la produzione del cioccolato alle informazioni sulle piantagioni di cacao e sulla lavorazione del cioccolato.

Museo della Tortura, San Gimignano

Non certo un museo per i deboli di stomaco: i Musei della Tortura di San Gimignano, in provincia di Siena, è un museo unico nel suo genere. Il museo rivisita i metodi di tortura tramite una raccolta di strumenti per la tortura e l’uccisione utilizzati dal XVI al XVII secolo provenienti da tutta Europa.

Museo della grappa, Bassano del Grappa

A Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, c’è il Museo della Grappa. Il museo è allestito all’interno delle distillerie Poli in un palazzo del XV secolo situato di fronte allo storico ponte di legno.