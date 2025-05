Il racconto di Tradimento prosegue su Canale 5 e Mediaset Infinity con una settimana ricca di tensione e scontri frontali. Gli episodi in onda dal 18 al 24 maggio 2025 porteranno alla luce nuove verità, con Guzide sempre più al centro delle dinamiche familiari e vecchie ferite che si riaprono tra vendette mancate e segreti che pesano. Il filo conduttore resta quello della sfida tra giustizia e interessi personali, con i personaggi costretti a scegliere da che parte stare.

Guzide sfida Tarik, mentre Ozan stringe un’alleanza inaspettata

La settimana si apre con Guzide determinata a proteggere Ozan, coinvolto in una vicenda giudiziaria. Senza esitazioni, si reca al commissariato per far ritirare la denuncia nei suoi confronti, scoprendo che dietro al pezzo diffamatorio c’è Azra. La rivelazione accende la sua rabbia, portandola a un duro faccia a faccia con Tarik, che Guzide considera il vero artefice della situazione. La tensione tra i due raggiunge un nuovo picco, delineando un conflitto sempre più personale.

Nel frattempo, Yesim affida a Guzide la stesura di un contratto prematrimoniale con Tarik. Un compito delicato, che assume un significato profondo: Guzide, che sarà anche testimone alle nozze, si trova divisa tra il ruolo legale e le ferite private. Intanto Ozan, su un treno della metropolitana, si imbatte in Tolga. Ne nasce un dialogo confidenziale in cui Tolga ammette di avere ancora sentimenti per Oylum, sorella di Ozan. Una confessione che apre a nuove alleanze e a riflessioni intime su ciò che entrambi hanno perso.

Il ritorno da Diyarbakir e l’ombra lunga di Behram

Le tensioni si moltiplicano con l’arrivo a Istanbul di alcuni uomini provenienti da Diyarbakir, decisi a vendicare la morte di Behram. Il loro piano, che prevede il rapimento di Ilknur direttamente in ospedale, viene però bloccato da Mualla, che decide di consegnare i responsabili alla polizia. Una scelta che divide e sposta l’equilibrio verso un’idea di giustizia meno legata alla vendetta.

Intanto, Mualla prende una decisione inattesa: perdona Ilknur. Il gesto cambia il tono degli eventi all’interno della famiglia Dicleli, segnando una possibile riconciliazione. Dall’altra parte, Umit confida a Guzide di un incidente causato da Ipek, figlia di Sezai. L’episodio spinge Guzide a cercare risposte da Oltan, aggiungendo nuovi interrogativi.

Altrove, Kahraman decide di lasciare la città per staccarsi da Oylum, ma il suo viaggio viene interrotto da Mualla, che gli rivela un segreto su Can. L’informazione cambia tutto: Kahraman si riavvicina a Oylum, che nel frattempo lotta con la pressione familiare.

Nel mezzo di questi sconvolgimenti, Yesim porta avanti il suo progetto imprenditoriale, che finalmente prende forma, dimostrando una nuova autonomia. I suoi piani professionali, però, restano intrecciati alle dinamiche private, pronte a esplodere nei prossimi episodi.

La narrazione si mantiene tesa e imprevedibile, con personaggi spinti ai limiti dalle loro scelte e dai legami che non riescono a spezzare. Ogni scena conferma quanto Tradimento sia ormai diventata una delle soap più seguite, capace di intrecciare politica familiare, passioni e giustizia in un mosaico narrativo sempre più stratificato.