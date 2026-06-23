Francesca Fagnani, nata a Roma nel 1978 e oggi al timone di Belve, ha sempre tenuto la propria vita privata lontano dai riflettori. Con Enrico Mentana, a cui è legata dal 2013, ha però costruito una quotidianità che ogni tanto fa capolino dai suoi profili social, lasciando intravedere l’abitazione in cui i due vivono. È proprio da quegli scatti, condivisi nel tempo dalla giornalista, che si possono ricostruire i tratti di una casa molto particolare, nel cuore della Capitale.

La coppia ha acquistato l’appartamento insieme nel 2015, scegliendo una delle zone più suggestive del centro storico romano, l’area del vecchio Ghetto. È un quartiere ricco di storia e di fascino, dal quale si gode una prospettiva privilegiata sui tetti e sui profili della città. La residenza si sviluppa su due livelli, collegati da una caratteristica scala a chiocciola che porta a una mansarda, uno degli ambienti dove i due giornalisti trascorrono più tempo.

La splendida casa di Francesca Fagnani

L’elemento che più colpisce è senza dubbio la terrazza panoramica. Più che un semplice spazio esterno, sembra un piccolo giardino sospeso, invaso di piante e fiori, da cui lo sguardo abbraccia gran parte del centro storico, con un affaccio che arriva fino alla Sinagoga. È qui che la padrona di casa ama rifugiarsi nelle stagioni più miti, circondata dal verde di cui si prende cura con evidente passione.

Gli interni raccontano uno stile sobrio ma riconoscibile, lontano da qualsiasi ostentazione. Dominano il parquet scuro e le tonalità neutre, con un salotto luminoso illuminato dalla luce naturale e arredato con un divano in tessuto grigio. A definire il carattere della casa sono soprattutto i libri: una grande libreria bianca fa da spina dorsale agli ambienti, ma i volumi, davvero tanti, sono distribuiti un po’ ovunque, segno della formazione e delle passioni culturali della coppia.

Non mancano i dettagli che rendono l’abitazione personale e curiosa. Nel salotto spicca un grande corno rosso portafortuna, diventato negli anni quasi un simbolo della casa, mentre l’amore della giornalista per i fiori si ritrova non solo sul terrazzo, ma anche negli interni, nelle decorazioni e persino nelle tovaglie a trame floreali con cui ama apparecchiare. Cesti in vimini e tavoli in legno grezzo completano un’atmosfera calda, in cui i richiami alla natura sono una costante.

A vivacizzare gli ambienti ci pensano anche gli animali di casa. La coppia, che non ha figli, condivide gli spazi con i propri cani, dei Cavalier King Charles a cui Fagnani è molto legata e che compaiono spesso negli scatti pubblicati, accomodati sul divano o vicino alle finestre baciate dal sole.

Il risultato è una dimora che non punta all’effetto da copertina patinata, ma a un equilibrio tra eleganza e semplicità. Più che impressionare, la casa di Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sembra pensata per essere vissuta: un rifugio nel cuore di Roma in cui ritirarsi al termine di giornate intense, tra libri, piante e una vista che pochi possono vantare.