Peruzzi-Lazio, il ritorno prende forma. Il nome di Angelo Peruzzi è tornato a girare a Formello, e stavolta non sembra solo nostalgia. Claudio Lotito ha riaperto i contatti per riportare in società l’ex portiere, ancora amatissimo dai tifosi e rispettato dentro l’ambiente biancoceleste. Per ora si parla di primi passi, di verifiche, di disponibilità da capire. Ma il senso della mossa è chiaro: inserire nel club una figura credibile, capace di parlare alla squadra, alla società e a una piazza oggi fredda, spesso diffidente. Anche Gennaro Gattuso gradirebbe il ritorno di Peruzzi, compagno nel trionfo mondiale del 2006. L’ex numero uno, però, non vuole rientrare per fare presenza. Se sarà ritorno, dovrà avere peso vero.

Lotito-Peruzzi, contatti riaperti: il ritorno non è più solo un’idea

I primi colloqui tra Lotito e Peruzzi sarebbero ripartiti negli ultimi giorni. L’obiettivo è capire se ci siano le condizioni per un nuovo ingresso a Formello: ruolo, spazi, margini di lavoro. Non c’è ancora una proposta ufficiale e nemmeno un incarico già scritto, ma il segnale è abbastanza chiaro. La Lazio cerca una figura interna che conosca il club, lo spogliatoio e anche l’umore dei tifosi. Peruzzi, da questo punto di vista, parte con un vantaggio evidente.

Ha già lavorato in società come club manager dal 2016 al 2021, dopo aver chiuso la carriera proprio in biancoceleste. Conosce Formello, sa come si muove l’ambiente e sa anche quanto possa diventare delicata una stagione che parte sotto pressione. Quel precedente, però, porta con sé pure il ricordo dell’addio: spazi sempre più stretti, rapporti non semplici con alcune aree dirigenziali. Per questo il confronto serve anche a misurare la reale volontà di entrambi.

Peruzzi tornerebbe volentieri alla Lazio, secondo quanto filtra, ma non per un incarico di facciata. Vuole presenza, responsabilità e confini chiari.

Peruzzi chiede un ruolo vero, non una poltrona simbolica

Il punto centrale è proprio questo: Angelo Peruzzi non intende diventare una bandiera da mettere in organigramma per calmare la piazza. La sua storia con la Lazio gli consente di chiedere altro. Vuole un ruolo operativo, con voce nei rapporti tra squadra, allenatore e società.

Non una figura decorativa, insomma, ma un uomo di raccordo dentro la vita quotidiana del club. Il profilo potrebbe somigliare a quello già avuto in passato: club manager, riferimento dello spogliatoio, interlocutore del tecnico, presenza utile nei momenti più complicati. Peruzzi ha sempre avuto un modo diretto di stare nel calcio. Poche pose, molta sostanza. Anche per questo il suo eventuale ritorno potrebbe avere un effetto immediato sui giocatori, soprattutto in una fase in cui il nuovo progetto tecnico dovrà trovare credibilità in fretta.

La Lazio, però, deve decidere quanto spazio concedergli davvero. Un rientro annunciato senza poteri reali rischierebbe di trasformarsi in un boomerang. Il punto non è riportare Peruzzi a Formello, ma dargli un compito riconoscibile. Lo sa lui, lo sa Lotito. Ed è lì che si giocherà la partita, più che sul nome della carica.

La carta Peruzzi per ricucire con una tifoseria distante

Il rapporto tra Lotito e una parte importante della tifoseria laziale resta complicato. Contestazioni, striscioni, freddezza, sospetti su molte scelte societarie: il clima è questo da tempo. In una fase del genere, il nome di Peruzzi pesa. Non è soltanto un ex giocatore stimato.

È uno che la piazza sente ancora dentro la propria storia. Con la maglia della Lazio ha giocato sette stagioni, ha raccolto 226 presenze e ha vinto due trofei. Numeri importanti, certo, ma non bastano a spiegare il legame. Nella memoria dei tifosi resta soprattutto il 2004, quando Peruzzi scelse di restare accettando una riduzione dell’ingaggio e rinunciando a offerte più ricche. Un gesto che, in un calcio già dominato dai contratti, lasciò il segno.

Per questo il suo ritorno avrebbe un valore più largo di un semplice incarico dirigenziale. Peruzzi rappresenta affidabilità, appartenenza e sobrietà. È una figura che divide poco, molto meno di altre. Lotito potrebbe usarla come ponte verso una tifoseria che chiede segnali concreti, non slogan. Nessuno può cancellare anni di tensioni da solo, ma portare una persona credibile nel cuore del club sarebbe un messaggio forte.

La Lazio ha bisogno di ritrovare entusiasmo, non solo attraverso il mercato. E Peruzzi è uno dei pochi volti che la piazza potrebbe accogliere con rispetto quasi trasversale.

Gattuso spinge, Sarri ci aveva già pensato: ora decide Lotito

Nel quadro pesa anche il gradimento di Gennaro Gattuso. Il tecnico conosce bene Peruzzi: insieme hanno vissuto lo spogliatoio della Nazionale e soprattutto la vittoria del Mondiale 2006. Un legame che non si riduce a una semplice conoscenza professionale. Per un allenatore appena arrivato, avere accanto una figura fidata può contare molto, soprattutto nei primi mesi. Gattuso avrebbe bisogno di un riferimento interno capace di leggere il campo e, allo stesso tempo, i meccanismi della società. Peruzzi conosce entrambi i piani. Sa parlare allo spogliatoio, non usa frasi costruite e sa cosa significa proteggere un gruppo nei passaggi delicati. In una Lazio chiamata a ripartire tra aspettative, mercato e tensioni con l’ambiente, una presenza così potrebbe evitare al tecnico di restare isolato. Non è la prima volta, però, che il suo nome torna a Formello. Anche Maurizio Sarri, durante la sua esperienza biancoceleste, avrebbe gradito un rientro di Peruzzi in società. Quel tentativo non andò in porto, anche per equilibri interni difficili da ricomporre. Ora lo scenario sembra di nuovo aperto, con un allenatore diverso e un bisogno più urgente di ricostruire fiducia. La scelta finale resta nelle mani di Lotito. Se il presidente deciderà di affondare il colpo, dovrà farlo con una proposta seria. Peruzzi può diventare una carta forte per la Lazio, ma solo se messo nelle condizioni di incidere davvero.