Mercurio inizia la retrogradazione nel segno del Sagittario e lo fa in un momento già attraversato da tensioni, domande inevase, piccoli cortocircuiti. Da lunedì 10 a domenica 16 novembre 2025, il quadro astrologico si muove tra Marte energico, Venere profonda e un cielo che non fa sconti a chi è distratto. I segni che resistono meglio sono quelli che hanno una direzione precisa, anche se caotica, e non temono il cambiamento. Ariete e Sagittario spingono sull’acceleratore, guidati dalla forza di Marte, mentre Scorpione ritrova centralità grazie a una Venere che amplifica i sentimenti e svela una dolcezza nascosta. Per gli altri segni, la settimana si gioca tra ritardi da accettare, malinconie improvvise e un po’ di confusione affettiva.

I segni più rallentati: tensioni, silenzi e un bisogno crescente di centrarsi

Chiude la classifica il Toro, che con Venere in opposizione si muove come se avesse il mondo in faccia: nervoso, impaziente, chiuso a ogni gesto tenero. È difficile relazionarsi con te in questi giorni, anche per chi ti conosce bene. L’idea stessa di dover gestire l’emotività altrui ti infastidisce e ti fa mettere in pausa la parte affettuosa del tuo carattere. Gemelli arranca con una testa piena di pensieri sbagliati e tempi sfasati. C’è chi arriva in ritardo e chi arriva nel giorno sbagliato: tu riesci a fare entrambi. Il punto è che tutto sembra disorganizzato, come un cassetto che non riesci a chiudere. Il problema non è l’agenda, è che non riesci più a distinguere ciò che ha davvero senso.

Anche Acquario appare distante, non per noia, ma per un vero e proprio congelamento emotivo. Le emozioni si sono chiuse in un barattolo sottovuoto. Il corpo è attivo, la mente vigile, ma il cuore sembra in modalità aereo. Vergine, invece, scopre che il proprio perfezionismo non è un’ancora, ma un ostacolo. Tutto ciò che non controlli ti manda in tilt. E questa settimana è piena di variabili. La sensazione è quella di un ostacolo fisso sui tuoi binari. E quella famosa chiarezza mentale, ora, non risponde più.

Pesci si perdono nei pensieri. Non è fuga, è immersione. Ma mentre tu dialoghi col tempo e le sue illusioni, chi ti sta accanto ti chiede solo dove hai messo le chiavi. In questo disallineamento, ti rifugi nella profondità. Anche Leone vacilla. Pronto a brillare, si ritrova invece a fare i conti con una Venere contraria che spegne la spinta più altruista. Ti senti bello ma non utile. Desiderato ma stanco. E a volte il tuo protagonismo diventa un’armatura che isola. Capricorno, solitamente saldo, mostra una versione nuova e più fragile. Meno autoritario, più silenzioso. La tua forza sembra in pausa, e ti ritrovi a misurare le parole. La malinconia non è sconfitta, ma solo un passaggio necessario.

I segni favoriti dalla settimana: reattività, desiderio e nuove conferme interiori

Nel cuore della classifica, il Cancro si muove bene. Venere lo ammorbidisce e tu, con la tua naturale attitudine all’ascolto, diventi rifugio per chi ha bisogno di un abbraccio. Non chiedi, ma capti. Non insegui, ma accogli. Il tuo calore non è invadente, è cura. Bilancia, invece, affronta con lucidità le modifiche imposte da Mercurio retrogrado. Non ti agiti, ristrutturi. Anche se ti manca l’approvazione altrui, riesci a trovare un equilibrio tra ciò che devi fare e ciò che hai deciso di fare. Sei rapida, funzionale, persino severa quando serve. È un momento buono per dimostrare quanto sai reggere da sola il peso delle scelte.

Sul podio sale l’Ariete, che con Marte a favore ritrova il suo slancio naturale. La lentezza di Mercurio ti infastidisce ma non ti blocca: la trasformi in un’occasione per fare pulizia, per sistemare, per cambiare tutto quello che ti sembra fermo. Dal look agli affetti. Ogni dubbio diventa azione, ogni esitazione un gesto. E non c’è tempo per le pause. Più forte ancora lo Scorpione, che con Venere nel segno esprime una sensibilità profonda, un’empatia quasi silenziosa. Non ti esponi, ma chi ha bisogno sa che può cercarti. Sei meno polemico, più presente. Non ti interessa avere ragione, ma esserci davvero. E sei pronto a farlo.

In vetta, senza rivali, il Sagittario, nonostante Mercurio retrogrado. Sei una centrale elettrica di pensiero, un flusso continuo di osservazioni, battute, intuizioni. Hai Marte nel segno, e questo ti rende veloce, diretto, lucido. Sai cosa vuoi e, più ancora, sai come dirlo. Discuti volentieri, anche quando il discorso si ingarbuglia. Anzi, lì ti accendi. È la settimana in cui filosofeggi a ruota libera, mentre gli altri si fermano al primo ostacolo.