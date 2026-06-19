Il weekend a Roma del 20 e 21 giugno 2026 sa già d’estate: serate lunghe, piazze piene, arene accese, musica all’aperto e parchi che tornano a riempirsi. La Capitale mette insieme un’agenda fitta, dal centro ai quartieri, fino alle gite appena fuori città. C’è il grande pop in piazza del Popolo, il cinema sotto le stelle nei municipi, la letteratura al Palatino, le feste all’Eur, il teatro per bambini a Villa Pamphilj e qualche fuga tra archeologia, natura e sapori dei Castelli. Più che scegliere un genere, conviene organizzarsi per orari: mattina nel verde, pomeriggio in giro, sera tra concerti e film all’aperto.

Musica gratuita e grandi live: da Tim Summer Hits ai Negramaro

La scena più affollata del fine settimana sarà con ogni probabilità piazza del Popolo, dove domenica 21 giugno parte il Tim Summer Hits: quattro serate gratuite, con una scaletta pensata per il grande pubblico della radio e delle piattaforme. Sul palco sono attesi, tra gli altri, Achille Lauro, Annalisa, Emma, Francesco Gabbani, Clementino, Leo Gassmann, Sal Da Vinci, Samurai Jay e i Negramaro. A condurre ci saranno Carlo Conti e Andrea Delogu. È uno di quegli appuntamenti che cambiano volto al centro storico: transenne, arrivi con largo anticipo, folla in piedi e traffico da mettere in conto.

Per chi cerca un concerto vero e proprio, sabato 20 giugno i Negramaro arrivano anche a Rock in Roma 2026, in una delle ultime occasioni per vederli prima della pausa annunciata dalla band. In scaletta, il viaggio dentro oltre vent’anni di canzoni, quelle che hanno costruito il legame tra Giuliano Sangiorgi e un pubblico ormai di più generazioni. Nello stesso fine settimana c’è anche Villa Lazzaroni Summer Fest, che domenica 21 giugno ospita la Saint Louis Garage Band con Davide Shorty, Folcast e Ainé, dentro il programma della Festa dell’Unità di Roma. Qui il clima cambia: meno grande evento, più scena cittadina, con gli allievi del Saint Louis College of Music accanto a tre nomi legati a soul, cantautorato e urban italiano.

Il sabato sera ha anche un’anima blues. Al Parco delle Stelle, nel quartiere San Lorenzo, torna il San Lorenzo Blues Festival, giunto alla dodicesima edizione. Dalle 20.30 si alternano Peter Lavell, la Funnel Band, i Taxi Blues e i Fleurs du Mal, con quel formato da rassegna di quartiere che a Roma, spesso, funziona meglio dei cartelloni troppo tirati a lucido. Per chi vuole lo spettacolo puro, Cinecittà World chiude invece il secondo e ultimo weekend di Stelle di Fuoco: dalle 22 fuochi d’artificio a tempo di colonne sonore celebri, da Harry Potter a Star Wars, da 007 a Il Gladiatore. Il tema è dichiarato: Welcome to Hollywood.

Cinema all’aperto: le arene di San Cosimato, Cervelletta, Monte Ciocci e la villa di Alberto Sordi

Il cinema all’aperto resta uno dei riti più romani dell’estate, soprattutto quando porta film diversi in quartieri diversi senza diventare un evento per pochi. Il Cinema in piazza continua nelle sue tre arene, con un programma che nel weekend tiene insieme animazione, autori italiani e grandi titoli internazionali. A San Cosimato, sabato 20 giugno, c’è Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazaki, scelta ideale per famiglie, appassionati dello Studio Ghibli e spettatori di passaggio a Trastevere. Domenica 21 giugno arriva Ricordati di me di Gabriele Muccino, con quella Roma familiare, nervosa e borghese che resta ancora riconoscibile.

Al Parco della Cervelletta, sabato 20 giugno, si vede Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, uno dei film italiani più amati degli ultimi anni, capace di raccontare campagna, sfruttamento e innocenza da una strada tutta sua. Domenica 21 giugno tocca a L’impero del sole di Steven Spielberg, grande cinema narrativo sotto il cielo della periferia est. A Monte Ciocci, con vista sulla città e un’atmosfera più appartata, sabato è in programma Piccolo corpo di Laura Samani, mentre domenica arriva Sukiyaki Western Django, titolo più strano e spiazzante, perfetto per chi cerca una serata meno prevedibile.

C’è poi una tappa speciale per chi ama la storia del cinema italiano: la rassegna Il grande cinema di Alberto, nella villa di Alberto Sordi, aperta al pubblico per proiezioni legate alla memoria dell’attore romano. Sabato 20 giugno si vede Venezia, la luna e tu di Dino Risi, domenica 21 giugno Brevi amori a Palma di Majorca di Giorgio Bianchi. Qui il luogo conta quasi quanto il film. Entrare nella villa di Sordi significa passare dentro un pezzo di immaginario romano, dove casa, set, personaggio pubblico e vita privata finiscono spesso per sfiorarsi.

Libri, teatro e festival di quartiere: Palatino, Ex Dogana, Eur e Villa Pamphilj

Il lato culturale del weekend ha il suo scenario più forte nello Stadio Palatino, dentro il Parco Archeologico del Colosseo, dove prosegue Letterature Festival Internazionale di Roma con tre serate, dal 19 al 21 giugno. Il tema scelto è Sconfinare: un invito a scrittrici e scrittori a ragionare sui limiti del corpo, della parola, del ruolo e dell’identità. La forza del festival passa anche dal luogo. Ascoltare testi e voci contemporanee tra le rovine imperiali non è mai solo una bella cornice: a Roma il tempo pesa, e ogni parola pubblica finisce per farci i conti.

All’Ex Dogana, a San Lorenzo, fino a domenica 21 giugno c’è Fogli(e) in Fiera 2026, terza edizione della manifestazione inserita nella Festa della Lettura 2026 del Municipio II. Negli spazi di The Social Hub arrivano oltre venti editori, insieme ad autori, reading e spettacoli. In programma anche un omaggio a Plinio Perilli, intellettuale e scrittore legato alla difesa della piccola editoria. È l’appuntamento giusto per chi cerca libri fuori dai percorsi più battuti, cataloghi indipendenti, presentazioni meno rigide e quel tipo di chiacchiera che nelle fiere più piccole nasce senza troppi formalismi.

L’Eur punta invece sulla festa urbana con la Notte Bianca, in programma dal 19 al 21 giugno tra viale America, viale Europa e la scalinata monumentale della Basilica dei Santi Pietro e Paolo. La serata più lunga sarà quella di sabato 20 giugno, con negozi aperti, street food, musica e ospiti come Silvia Salemi, Leonardo Bocci, Antonino, Elisa Di Eusanio ed Edoardo Vianello. Per le famiglie, la rotta porta a Villa Pamphilj, dove la rassegna Storie sotto gli alberi propone teatro all’aperto per bambini: sabato Tre porcellini della Compagnia Tieffeu, domenica I musicanti di Brema del Teatro Bertolt Brecht. Al Villaggio De Sanctis, domenica 21 giugno, si chiude anche Nuova Scena, con laboratorio circense e lo spettacolo Cerchi in testa di Grazia Palermo.

Gite fuori porta e natura: Castel di Guido, Ariccia, Tivoli e Grottaferrata

Chi vuole uscire dal traffico senza trasformare il weekend in una trasferta può puntare su Castel di Guido, dove una villa romana di età imperiale è riemersa nella campagna. La Soprintendenza Speciale di Roma propone sabato 20 giugno un trekking archeologico gratuito, con due partenze alle 17 e alle 18. Il percorso dura circa un’ora e mezza, due ore, prevede un cammino di circa un chilometro fino allo scavo e permette di vedere i resti della villa e i mosaici in fase di restauro. Servono scarpe adatte, acqua e un po’ di pazienza con il caldo di giugno. In cambio, però, c’è una cosa non comune: vedere un sito mentre torna a farsi leggere, prima di diventare racconto da pannello museale.

Domenica 21 giugno, il Parco Romano Biodistretto di Ariccia festeggia il Solstizio d’Estate con una giornata dalle 8 al tramonto tra querce secolari, mercato contadino, artigianato sostenibile, laboratori, yoga, attività per bambini e momenti dedicati al benessere. È una proposta diversa dalla solita gita ai Castelli: meno centrata sul pranzo, più sullo stare nel verde senza fretta. A Tivoli, invece, parte l’estate delle Ville con VILLÆstate 2026. Villa Adriana e Villa d’Este, entrambe patrimonio UNESCO, aprono la stagione con il concerto spettacolo Emozioni, Viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol, alla presenza di Mogol. Pochi luoghi reggono così bene l’incontro tra musica popolare e paesaggio monumentale.

La chiusura più golosa porta a Grottaferrata, dove al Parco Traiano prosegue fino a domenica 21 giugno la Sesta Sagra della Frittella, organizzata dall’associazione culturale Ce steva ‘na vota. Sabato la musica guarda alle colonne sonore degli anni Ottanta e Novanta con Hollywood Boulevard, poi alla canzone italiana dal vivo con Mixxitalia. Domenica spazio al tributo ad Achille Lauro degli Idol. Non sarà l’appuntamento più raffinato del fine settimana, ma Roma e dintorni vivono anche di questo: tavoli all’aperto, cucina semplice, bambini che corrono, musica che tutti riconoscono e quella sensazione di estate popolare che nessun grande evento riesce davvero a sostituire.