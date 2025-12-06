Quando arriva il momento della pensione, sicuramente, si tratta di un grande sollievo per tutti quei contribuenti che potranno continuare a percepire una somma mensile anche dopo essersi congedati dal proprio lavoro.

Si tratta della fine di una parte della propria vita che, semplicemente, viene archiviata per dare il via a una fase tutta nuova. E a partire da gennaio 2026, ci saranno nuovi pensionati da tenere in considerazione.

Ma chi sono i contribuenti ancora in attività che diranno addio al mondo del lavoro e, soprattutto, quali requisiti sono chiamati a rispettare? Nelle prossime righe di questo articolo cercheremo di capire tutti coloro che potranno raggiungere l’età pensionistica nel nuovo anno.

Chi va in pensione a gennaio 2026: i requisiti

Per la più classica pensione, in caso di 20 anni di contributi ci potrà andare chi raggiunge 67 anni di età. Vale quindi per coloro che sono nati nel 1959. Per quanto riguarda invece coloro che hanno portato avanti per almeno 30 anni un lavoro considerato gravoso, potranno andare in pensione a 66 anni e sette mesi. Parlando di questi ultimi, vale per chi è nato entro maggio 1959. A 71 anni, invece, coloro che percepiranno la pensione contributiva potranno congedarsi dal lavoro. Può accedervi solo chi ha almeno cinque anni di contributi maturati dopo il 31 dicembre 1995. Vale per chi è nato nel 1955 e ha avuto percorsi incostanti e poco frequenti all’interno del mondo del lavoro.

C’è poi da considerare la pensione di vecchiaia anticipata a causa dell’invalidità; anche nel 2026, potranno accedere a questa pensione i lavoratori dipendenti con almeno l’80% di invalidità accertata e 20 anni di contributi. Per gli uomini è fissata a 61 anni, mentre per le donne a 56. Per la pensione anticipata ordinaria, invece, è necessario avere totalizzato 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. La pensione anticipata contributiva permetterà di finire la propria carriera a 64 anni, ma vale per chi si trova al 100% nel sistema contributivo e l’assegno deve essere almeno tre volte superiore all’Assegno Sociale, in più i contributi versati devono arrivare a 25 anni. Senza determinati requisiti economici e una carriera continua, però, è difficile ottenere tale risultato.

E Quota 41? Con 41 anni di contributi, si può andare in pensione, ma prima dei 19 anni è necessario avere ottenuto almeno un anno di lavoro effettivo, senza contare che deve trovarsi in disoccupazione, avere una invalidità pari o superiore al 74%, essere un caregiver o addetti a lavori considerati gravosi. Per il resto, il primo contributo deve essere stato versato entro il 1985. Quota 97,6 è dedicata a chi si occupa di lavori usuranti e che nel 2026 potrà andare in pensione a 61 anni e sette mesi oltre a 35 anni di contributi versati. Queste persone devono però aver iniziato la propria carriera a metà anni ’80.