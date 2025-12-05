Con l’inverno sempre più vicino, il freddo diventa sempre più pungente. È vero che in casa ci sono i termosifoni o altri sistemi di riscaldamento, ma tenerli accesi tutto il giorno può significare un vero salasso in bolletta. Di solito, durante la giornata si evita l’accensione dei radiatori e si opta per qualche altra soluzione.

Ma non è tutto, perché ci sono volte in cui il freddo si percepisce ugualmente a causa di spifferi che fuoriescono dalle finestre e in generale se l’isolamento termico non è al meglio. Cosa fare, in questi casi? Una buona opzione la propone Lidl, che è ormai un punto di riferimento per chi cerca di ovviare al problema del gelo senza spendere una fortuna.

Con qualche piccolo accorgimento, si può gestire la situazione, soprattutto di giorno, che il freddo, in genere, è minore rispetto alle ore serali/notturne. Il noto discount tedesco propone un oggetto caldo e confortevole, che può fare la differenza nei suddetti contesti, a un prezzo altrettanto interessante.

Lidl, con questa efficace soluzione potrai dire addio per sempre al freddo

Quando i termosifoni sono spenti, la miglior soluzione da adottare è avere un oggetto caldo e confortevole su cui poter contare.

È il caso del plaid Livarno 130×170 cm, che da Lidl è venduto a un prezzo più che accessibile. Si tratta di un prodotto dal design raffinato, perfetto per rendere accogliente l’atmosfera nelle varie stanze del tuo appartamento. Sul divano o sul letto, o anche mentre stai lavorando in smart working, potrai solamente metterti comodo: ti scalderai subito e quel calore ti avvolgerà per un lungo lasso di tempo.

Il plaid in questione ha un doppio lato: da una parte c’è un effetto pelliccia, mentre dall’altra puoi godere della morbidezza del velluto. Si tratta di una copertina calda e comoda che è anche sostenibile: è fatta di poliestere riciclato e certificato Global Recycled Standard, che risponde ai requisiti stabiliti da OEKO-TEK Made in Green. Una vera e propria assicurazione di sicurezza, a livello di materiali.

È il plaid giusto per quei favolosi momenti, cosiddetti “copertina e Netflix“, con in mano una bevanda calda, mentre fuori c’è pioggia scrosciante. In sostanza, attimi tipici di una giornata autunnale. Il prezzo è davvero bassissimo: solo 19.99€ per avere un comfort meraviglioso, di cui difficilmente si potrà fare a meno. È il must-have autunno-inverno, da tirare fuori nei giorni più freddi.