Quando si prepara un’escursione si pensa spesso a scarpe, zaino, meteo, acqua, traccia del percorso e condizioni del sentiero. C’è però una piccola abitudine molto semplice che può tornare utile più spesso di quanto sembri: salvare il punto di partenza prima di iniziare a camminare.

Può essere l’auto, un rifugio, l’inizio del sentiero, un bivio o un punto dove si lascia parte dell’attrezzatura. In montagna e nei boschi i riferimenti non sono sempre evidenti: la luce cambia, la stanchezza aumenta, alcuni passaggi sembrano diversi al ritorno e una sterrata o una piazzola possono diventare meno riconoscibili.

Il GPS non sostituisce preparazione, prudenza, mappa e buon senso. Va considerato uno strumento di supporto, non una garanzia assoluta. Proprio per questo può essere utile usarlo in modo essenziale: salvare un waypoint, registrare una traccia e mantenere un riferimento per il rientro.

Registrare la traccia non serve solo a sapere quanti chilometri sono stati percorsi. Può aiutare a ricostruire il percorso fatto, conservarlo, esportarlo in GPX o usarlo come riferimento nel caso si voglia tornare sui propri passi. In questo contesto, funzioni come il Track Back possono essere utili: non come navigazione automatica da automobile, ma come supporto per orientarsi lungo il percorso già registrato.

Cosa riesce a fare GeoFix

Un approccio minimal può essere più pratico di app troppo complesse. GeoFix nasce proprio con questa logica: un’app GPS outdoor per iPhone e Apple Watch pensata per salvare waypoint, registrare tracce GPS, usare Track Back e gestire file GPX, senza mappe complesse o funzioni social.

La routine ideale resta semplice: controllare il percorso, verificare batteria e GPS, salvare il punto di partenza, registrare la traccia se il giro non è banale e avere sempre un piano alternativo.

In montagna la tecnologia migliore non è quella che promette di fare tutto, ma quella che aiuta a fare bene poche cose utili nel momento giusto. GeoFix si inserisce in questo spazio: uno strumento essenziale per avere riferimenti GPS chiari durante trekking, camminate e attività outdoor.