I giocattoli non sono soltanto giocattoli. Un po’ come tutto quello che viene acquistato dalle persone comuni, acquisisce valore con il passare del tempo.

Principalmente affettivo, legato magari a un ricordo d’infanzia e ai rapporti con i propri genitori, che forse ci hanno regalato quel prodotto che ci piaceva tanto a un compleanno o a un natale passato. Tuttavia, nella maggior parte dei casi il valore di un oggetto glielo diamo noi, ed è principalmente personale, intimo. Anche se non sempre.

Esistono alcuni prodotti che effettivamente sono dotati di un costo economico tutt’altro che al ribasso. Questo concetto vale sicuramente per uno dei giocattoli più amati degli anni ’80, che adesso è arrivato a costare effettivamente una fortuna: scopriamo di quale si tratta in maniera specifica.

Questo giocattolo degli anni ’80 adesso costa tantissimo

Proprio come in un film di Ritorno al futuro, torniamo indietro nel tempo e parliamo di un giocattolo davvero prezioso: il Castello di Grayskull. Si tratta di uno dei giocattoli più apprezzati e desiderati dalla maggior parte dei bambini degli anni ’80. Uscito in Italia nel 1983, costava circa 50.000 lire. Per il tempo, non erano affatto pochi soldi, e proprio per questo veniva regalato ai bambini per natale o al compleanno. In ogni caso, non si pensi che nel 2026 il suo costo sia molto meno elevato; si parla di almeno 50 euro, ma questo oggetto può arrivare a costarne anche 100. Dipende molto dallo stato di conservazione.

Castello di Grayskull, quanto può arrivare a costare nel 2026 (www.dailybest.it – X preternia)

Se non è tenuto in buone condizioni, chiaramente il prezzo del giocattolo sarà molto più basso (se non addirittura impossibile da vendere). Tuttavia, nel caso in cui le condizioni dell’oggetto sono in buono stato, può essere venduto tale prodotto a circa 200 euro. In caso abbiate ancora la scatola con voi, potreste racimolare fino a 500 euro (soprattutto se è presente il foglietto delle istruzioni). Il Castello di grayskull può arrivare anche a costare 1.500 o 2.000 euro se non è mai stato aperto e rimane ancora perfettamente confezionato, con le pellicole originali marchiate Mattel.

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Qualcosa che certamente è molto difficile da ottenere, soprattutto perché sono passati oltre quarant’anni da quando è stato lanciato sul mercato italiano. In ogni caso, si tratta senza ombra di dubbio di un giocattolo che ancora oggi muove il mercato, specialmente attraverso i tanti collezionisti e appassionati che non vedono di mettere mano su un prodotti che rappresenta un ricordo indimenticabile per i bambini degli anni ’80: un tutto nel passato dai costi notevoli, ma per i ricordi che riesce a raffiorare in molti sono disposti a “riportarlo a casa”.