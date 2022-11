Le nuove sneakers Pokemon firmate da Puma

Puma realizza un’esclusiva collezione con i Pokemon.

La collezione Puma X Pokemon è una vera bomba e poi c’è pure Gengar!

Una collezione esclusiva di sneakers a tema Pokemon firmata da Puma. Basterebbe già solo questo per “drizzare le antenne” a tutti gli appassionati ma, come se non bastasse, le scarpe non solo sono belle ma sono semplicemente atomiche. Con soggetti ispirati a Pikachu, Bulbasaur, Squirtle e Gengar, quindi la “vecchia scuola scheggia denti” questa collezione è un vero e proprio must to have per tutti gli appassionati. Nelle scarpe di questa serie, i fan di Pokemon troveranno dettagli nascosti sulla linguetta, nella soletta e sul tallone.

Dettagli folli per questa collezione Puma X Pokemon

Osservandole con attenzione queste scarpe non sono solo belle da vedere, cosa buona e giusta, ma proprio pensate “con la testa e il cuore” rivolte agli appassionati. I dettagli sono praticamente perfetti e anche i colori riprendono direttamente gli storici artbook originali. Anche le magliette e gli altri capi di abbigliamenti sono veramente azzeccati, sia nei materiali, trattandosi di Puma, sia dal punto di vista della vestibilità e del “concept”.

Pokemon per Puma con tante proposte

Inoltre, una capsule collection esclusiva dalla collaborazione, che include le scarpe da ginnastica RS-X Pikachu e una selezione di abbigliamento, calzature e accessori, sarà disponibile presso Foot Locker. Con un’ampia varietà di taglie, la collezione sarà disponibile in tutto il mondo presso i negozi PUMA, PUMA.com, Foot Locker e rivenditori selezionati a partire dal 12 novembre, con prezzi al dettaglio che vanno da 30 a 130 €. Insomma la combo ideale sarebbe festeggiare il day-one di Pokemon Scarlatto e Violetto indossando i capi con le creature del nostro cuore, che ne dite?