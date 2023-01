Swordship: contrabbandieri di emozioni

Swordship è un adrenalinico videogioco Dodge’Em Up di Thunderful e Digital Kingdom. Consigliatissimo per chi ama i racing-game con un twist.

Swordship è un videogioco proprio da tenere d’occhio

Swordship è un titolo che, ne sono certo, a tanti appassionati videogiocatori degli anni Ottanta-Novanta, cresciuti a buone dose di racing-game più o meno futuristici ma sempre e comunque adrenalinici, farà impazzire. Ma, attenzione. Questo non è un gioco solo per nostalgici, no tutt’altro. Il Dodge’Em Up di Thunderful e Digital Kingdom è un titolo ben pensato e calibrato, che potrà offrire anche alle nuove generazioni un’esperienza avvolgente e stimolante, con una curva di bilanciamento equilibrata ma sempre e comunque sfidante. Saremo chiamati a interpretare una specie di contrabbandieri che, in un mondo distopico nel quale le acque si sono innalzate sino a coprire tutto il pianeta, la specie umana si è rifugiata in tre grandi città dove, ahinoi, la sovrapopolazione è un dato di fatto. Per questo motivo il numero dei “banditi” da questi agglomerati urbani è cresciuto esponenzialmente. Nostro compito sarà, giustappunto, rubare con la nostra “spadanave” i carichi di provviste e portarli a questi “banditi”, così da potergli donare una possibilità di sopravvivenza.

Per farlo dovremo correre più veloce del vento e sfidare la rigida (e mortale) sorveglianza delle forze dell’ordine. Negli stage in cui verremo coinvolti, infatti, i “nemici” ci lanceranno tutto un arsenale di armi terrificanti, tra bombe di profondità, missili teleguidati e raggi laser della morte. Se saremo bravi e, soprattutto, pronti, potremo però sfruttare le armi degli avversari contro loro stessi: sfruttando infatti la scia oppure la possibilità di andare sottacqua, potremo, per esempio, fare esplodere la mina subacquea nelle vicinanze di una nave nemica.

In Swordship il pericolo è sempre dietro l’angolo

Ritmo, azione e astuzia: Swordship è un videogioco tantissimo (consigliato per altro da Francesco Fossetti su uno dei migliori canali Twitch di ambito videoludico italiano, RoundTwo), una vera e propria sorpresa che, perdonate il gioco di parole, su PlayStation (ho provato la versione per la 5) “gira come una spada”. Un videogioco che ti spinge a lunghe sessioni di “navigazione perigliosa” ma divertentissima: un otto pieno e un consiglio di cuore per chi ama l’azione e questo tipo di estetica.