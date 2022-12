TGA così si fa

I TGA 2022 sono stati uno show equilibrato e ben gestito, con premi (al netto di qualcuno) meritati e meritevoli. Oltre che annunci-clamorosi.

Il GotY dei TGA 22 è Elden Ring

Il rischio che i TGA fossero, l’ennesimo, appuntamento mancato per l’intera industria videoludica, nonché per lo showbiz che ci gira intorno, era veramente molto alto. E invece, dopo quasi sei ore di spettacolo condotto da Geoff Keighley lo si può dire: l’edizione dei TGA 2022 è stata una delle migliori edizioni, con un ritmo sostenuto e godibile, siparietti ben studiati, premi condivisibili (nonostante qualche cosa, ancora, non sia tornata ma vabbè) e, soprattutto, degli annunci e dei trailer clamorosi. Il miglior gioco dell’anno è Elden Ring e, raramente, un premio è stato tanto meritato e incontrovertibile. Ma, qui di seguito, vi andiamo a elencare i vari premi utilizzando il pratico riassunto di Everyeye.it

Game of the Year: Elden Ring

Best Game Direction: Elden Ring

Best Narrative: God of War Ragnarok

Best Art Direction: Elden Ring

Best Score and Music: God of War Ragnarok

Best Audio Design: God of War Ragnarok

Best Performance: Christopher Judge – God of War Ragnarok

Games for Impact: As Dusk Falls

Innovation in Accessibility: God of War Ragnarok

Best Virtual Reality/Augmented Reality: Moss Book II

Most Anticipated Game: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Best Action Game: Bayonetta 3

Best Action/Adventure: God of War Ragnarok

Best Role Playing Game: Elden Ring

Best Fighting: Multiversus

Best Family: Kirby E La Terra Perduta

Best Simulation/Strategy: Mario + Rabbids Sparks of Hope

Best Ongoing: Final Fantasy 14

Best Indipendent Game: Stray

Best Mobile Game: Marvel Snap

Best Community Support: Final Fantasy XIV:

Best Sports/Racing: Gran Turismo 7

Best Multiplayer: Splatoon 3

Best Debut Indie: Stray

Best Adaptation: Arcane League of Legends

Players Voice: Genshin Impact

Content Creator of the Year: Nibellion

Best Esports Game: Valorant

Best Esports Athlete: Jacob Yay Whiteaker

Best Esports Team: Loud

Best Esports Coach: Matheus bzkA Tarasconi

Best Esports Event: League of Legends World Championship 2022

Al netto di tutto, e di qualche premio di troppo a Stray, i TGA si sono dimostrati oltremodo equilibrati e corretti nell’assegnare il giusto merito a titoli come God of War Ragnarok o Mario Spark of Hope. Ma, come abbiamo ricordato all’inizio, dire TGA vuol dire anche “world premiere” e, ve lo possiamo dire, da questo punto di vista non ci sono state delusioni, ma solo grandi emozioni. Oltre al nuovo, segretissimo, progetto di Kevin Levin, il “babbo” di Bioshock, vi voglio mostrare due trailer che, da soli, avrebbero fatto la fortuna di praticamente qualsiasi evento.

E come se non bastasse il nuovo trailer di Final Fantasy XVI…insomma saranno grandi anni per le videogiocatrici e videogiocatori? Pare proprio di sì!