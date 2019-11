La carne di unicorno in scatola è il regalo trash che aspettavate

Siete circondati da gente fissata con con gli unicorni e non ne potete più di vederli ovunque?

Forse abbiamo la soluzione per voi! Si chiama canned unicorn meat e non è altro che la carne in scatola di unicorno pronta da servire per un gustoso scherzo ai vostri amici più ossessionati.

È da qualche anno ormai che la moda degli unicorni sta spopolando ovunque.

Dai giocattoli per bambini e non solo, queste creature mitologiche hanno invaso anche il mondo degli adulti a partire dai meme fino ad arrivare, addirittura, al cibo con l’unicorn frappuccino di Starbucks.

La novità riguardo questi cavalli bianchi col corno che non tutti conoscono, appartiene anch’essa al genere alimentare seppur in un modo estremamente unico…

Contenente lo spezzatino di unicorno, la scatola di latta è davvero un regalo perfetto.Prodotto dalla Radiant Farm (e già il nome dovrebbe avvertirci in qualche modo) a prima vista potrebbe lasciare interdetti.Una confezione estremamente realistica causerà sconcerto tra i vostri amici, che si troveranno a dover aprire la confezione per trovarci dentro niente meno che un unicorno.

Prodotta in Irlanda, il prodotto promette di essere un eccellente fonte di sbrilluccichio e di far percepire la magia ad ogni boccone.

Ovviamente non stiamo parlando di carne vera, cosa che rende lo scherzo papabile anche per chi si ritrova a comprarlo per vegetariani e vegani, ma di un piccolo peluche smembrato.

Unicorn meat ©Bryan Alexander on Flickr

La cosa può sembrare un po’ macabra, ma se la si prende con umorismo, risulta uno scherzo davvero divertente e super strano.

Attenti però, a non regalarlo ai vostri figli. La sorpresa all’interno potrebbe risultare comunque inquietante e segnare i più piccoli che, dopotutto, sono quelli con più diritto ad amare e circondarsi di unicorni, arcobaleni e glitter.

Guardate voi stessi se l’apertura della confezione non sia un po’ troppo per dei bambini.

Viene decisamente da chiedersi il perché e da dove arrivano certe idee alle persone.

Ma a volte non serve farsi domande e basta semplicemente dirigersi all’istante su internet per acquistare uno tra i regali più trash possibili!

Non resta che domandarsi quando terminerà la moda degli unicorni e, nel frattempo, attrezzarsi a dovere, sta a voi decidere se contro questa moda o con.

Se non vi sentite troppo a vostro agio nel comprare la carne di unicorno, su internet sono moltissime le idee regalo alternative come ad esempio la tuta da unicorno. Magari regalandola e vedendosela addosso sempre, i vostri amici cambieranno comunque idea sulla loro folle passione.