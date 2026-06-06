Nella Capitale le auto ibride sono aumentate del 546% tra il 2020 e il 2025, spinte soprattutto da incentivi locali, regole sulla mobilità e convenienza. Ma sotto questa crescita resta un dato che pesa: tra Roma e provincia circolano ancora oltre 1,16 milioni di vetture con più di 15 anni. A fotografare questa doppia faccia del mercato è un’analisi del Centro Studi AutoScout24 su base Aci, diffusa il 4 giugno. Il quadro è chiaro: avanzano le auto a basse emissioni, ma il numero totale delle vetture non cala davvero. E il traffico romano, anche stavolta, mette in fila una contraddizione ben nota.

I numeri del sorpasso: quante ibride circolano oggi tra Roma e provincia

Nel 2025, secondo lo studio, tra Roma e provincia circolavano quasi 3 milioni di auto. Una fetta enorme dell’intero parco circolante del Lazio, che resta poco sotto i 4,1 milioni di vetture. Il dato che salta subito agli occhi è quello delle ibride: in cinque anni sono cresciute del +546% nella provincia romana. Tanto che Roma oggi ha il tasso più alto della regione: le ibride sono il 13,1% del parco auto, davanti a Viterbo al 5,6%, Latina al 5,5%, Rieti al 5% e Frosinone al 4,2%.

Il confronto con il resto del Lazio conferma la corsa. Tra il 2020 e il 2025, a livello regionale, le auto ibride sono aumentate del 553,1%, passando dall’1,8% al 10,9% del totale, oltre la media nazionale dell’8,7%. Molto più indietro l’elettrico, che si ferma all’1,2% nel Lazio: Roma arriva all’1,4%, mentre Rieti resta allo 0,4%. Secondo Roma Mobilità, a luglio 2025 nella sola Capitale risultavano registrate circa 250 mila auto ibride. Tradotto: sei volte e mezzo in più rispetto a cinque anni prima.

Perché gli automobilisti scelgono l’ibrido: tra Fascia Verde, stalli blu e spese da tenere basse

La crescita delle ibride a Roma non si spiega soltanto con una maggiore attenzione all’ambiente. A fare la differenza sono state soprattutto le regole e i conti di tutti i giorni. Il tema della Ztl Fascia Verde, per molti automobilisti, ha inciso eccome nella scelta di cambiare auto o almeno di orientarsi verso un modello meno penalizzato. Lo stesso vale per la possibilità, finora prevista in diversi casi, di parcheggiare gratis sugli stalli blu: un vantaggio concreto, che in una città come Roma pesa subito.

Poi ci sono i costi di gestione, che restano decisivi. Sergio Lanfranchi, del Centro Studi AutoScout24, ha spiegato che gli incentivi attuali non bastano ancora per rinnovare davvero il parco circolante. E che andrebbero sostenute di più anche le vetture Euro 6, ibride ed elettriche usate, non solo quelle nuove. Il mercato, ha aggiunto, oggi offre molte possibilità anche sul fronte dell’usato recente. E questo permette a tante famiglie di avvicinarsi alle auto a basse emissioni senza affrontare una spesa troppo alta. In fondo il punto è proprio questo: a Roma chi cambia macchina spesso cerca prima di tutto una soluzione che faccia risparmiare su consumi, accessi e sosta.

Il rovescio della medaglia: oltre un milione di auto con più di 15 anni ancora in strada

Il boom delle auto ibride, però, non cancella il problema più grosso. A Roma e provincia continuano a circolare 1.165.671 vetture con più di 15 anni. Un numero che da solo basta a spiegare quanto il ricambio sia ancora lontano dall’essere completato. Nel Lazio, più in generale, il 42,6% delle auto ha almeno 15 anni: parliamo di oltre 1,74 milioni di veicoli. E c’è di più. Sulle strade regionali restano ancora più di 1,67 milioni di vetture Euro 4 o inferiori, cioè il 40,9% del totale. Di queste, 409.268 sono addirittura Euro 0 o Euro 1.

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Rispetto alle altre province del Lazio, Roma mostra numeri meno pesanti, ma certo non tranquillizzanti. La Capitale ha la quota più bassa di auto più inquinanti, quelle tra Euro 0 ed Euro 4, pari al 37,6% del totale. Nelle altre province si sale: 53,3% a Frosinone, 50,7% a Rieti, 47,6% a Viterbo e 46,9% a Latina. Intanto crescono le Euro 6, che nel Lazio rappresentano oggi il 42,9% del parco, contro il 24,7% di cinque anni fa. A Roma, sommando ibride, elettriche ed Euro 6, il parco a basse emissioni arriva al 46,3%. È un segnale chiaro di movimento. Ma la svolta, per ora, non c’è ancora.

Dal 1° luglio cambiano le regole: stop ai vantaggi per le mild hybrid e nuovo ticket Ztl per le elettriche

Dal 1° luglio una parte di questo quadro cambierà. In base a quanto deciso dal Comune di Roma, le mild hybrid non potranno più usufruire della sosta gratuita sulle strisce blu e dovranno quindi pagare il parcheggio come gli altri veicoli. La gratuità resterà invece per le full hybrid e per le plug-in hybrid, almeno allo stato attuale. Una modifica che può pesare soprattutto su chi aveva scelto l’ibrido leggero come compromesso più accessibile, più che come scelta tecnologica piena.

Nello stesso giorno scatterà anche un’altra novità: i proprietari di auto elettriche, esclusi i residenti, dovranno pagare un canone annuale di 1.000 euro per entrare nella Ztl. Una decisione che ha già acceso il confronto tra associazioni e utenti, perché riguarda proprio una categoria di mezzi che finora era stata favorita. Il nodo è tutto qui: le nuove regole potrebbero ridurre una parte di quella convenienza economica che ha spinto molti romani verso le alimentazioni alternative. Il banco di prova sarà nei prossimi mesi, quando si capirà se il boom delle ibride a Roma era davvero l’inizio di un ricambio stabile oppure, almeno in parte, la risposta a un sistema di vantaggi che adesso si restringe.