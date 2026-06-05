Dietro il nome che tutti legano ai video brevi c’è ByteDance, uno dei giganti tecnologici cinesi, e ora una sua controllata, Volcano Engine, si prepara a entrare nel settore insieme a Seres.

Il punto, però, non è immaginare una macchina “firmata TikTok” nel senso più immediato del termine. Il punto è un altro: capire come i colossi del digitale stiano mettendo piede là dove fino a ieri decidevano soprattutto costruttori, fornitori e marchi storici. Dentro l’abitacolo, nel software, nei dati e, in fondo, nel modo in cui l’auto viene usata tutti i giorni.

Dalla crisi di Landian alla nascita di Saidou Technology: chi c’è dietro il progetto

La nuova operazione parte dalle difficoltà di Landian, marchio lanciato da Seres nel 2023 per presidiare la fascia delle elettriche accessibili in Cina e poi finito nei guai sul piano economico. Da quella crisi è nata Saidou Technology, la nuova società che ha rilevato gli asset della vecchia struttura e che ora diventa la base industriale del progetto.

Seres resta comunque della partita con una quota di circa un terzo, quindi non fa affatto un passo indietro. Anzi. Il quadro, però, è più largo e racconta bene come oggi si costruiscono auto in Cina: c’è l’appoggio dell’amministrazione municipale di Chongqing, ci sono grandi investitori e c’è anche CATL, cioè il nome più pesante nel mondo delle batterie. In questo schema Volcano Engine porta il tassello che mancava: cloud, intelligenza artificiale e servizi digitali. Più che il semplice lancio di un marchio, sembra la nascita di un vero ecosistema.

Il debutto passa da un crossover: elettrico, range extender e mercato nel mirino

Le indicazioni arrivate dalla Cina parlano di un debutto con un crossover, scelta quasi obbligata in un mercato dove questo tipo di carrozzeria continua a essere il più facile da piazzare. Soprattutto in un’arena affollata e durissima come quella cinese. Il modello dovrebbe arrivare sia in versione 100% elettrica sia con sistema range extender, una soluzione che in Cina sta prendendo quota perché attenua i timori legati alla ricarica senza riportare davvero il cliente al vecchio schema delle ibride tradizionali.

Su piattaforma e dettagli tecnici, per ora, il quadro resta incompleto. Ed è giusto dirlo senza giri di parole: qualche indicazione sul tipo di prodotto c’è, molte meno certezze sulla scheda finale. La priorità, in questa fase, resta il mercato interno cinese, dove ogni nuovo marchio è costretto a correre subito. Ma Seres ha già una presenza in Europa, e questo lascia aperta la porta a un possibile sbarco più avanti, se il progetto terrà sul fronte dei volumi e dei margini.

La partita vera è nell’abitacolo: l’AI di Volcano Engine e la corsa ai clienti più giovani

La parte che distingue davvero questa alleanza non si vede fuori, ma dentro l’auto. Volcano Engine dovrebbe occuparsi dell’architettura digitale dell’abitacolo, con un’impostazione fondata su AI, connettività e servizi cloud. In pratica, la macchina viene trattata come un dispositivo sempre connesso, aggiornabile, capace di adattarsi alle abitudini di chi guida e di chi è a bordo.

È il modello dello smart cockpit, inseguito ormai da tutti, ma che i gruppi tech riescono a rendere più credibile perché arrivano da anni di esperienza su piattaforme, interfacce, gestione dei contenuti e profilazione. Il target è chiaro: soprattutto i clienti più giovani, quelli che non separano più davvero auto, smartphone e servizi digitali.

Qui, però, sta anche il nodo più delicato. Più l’auto si trasforma in un ecosistema digitale, più il valore si sposta dal motore al software. E più un costruttore tradizionale rischia di fare il lavoro pesante mentre altri si tengono il rapporto con l’utente. È questa la partita che si sta giocando in Cina. E non riguarda soltanto la Cina.