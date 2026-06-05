A Roma tornano nel weekend di sabato 7 e domenica 8 giugno gli open day per la Carta d’identità elettronica, con aperture straordinarie in alcuni uffici anagrafici e negli ex Pit della Capitale. L’iniziativa serve a facilitare il rilascio e il rinnovo del documento, soprattutto per chi non riesce a trovare posto nei giorni feriali. Le prenotazioni apriranno dalle 9 di venerdì 6 giugno sul portale Agenda Cie del ministero dell’Interno, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Aperture straordinarie nel weekend: c’è il Municipio XI, attivi anche gli ex Pit

Il nuovo fine settimana dedicato alla Cie a Roma coinvolge l’ufficio anagrafico del Municipio XI di via Portuense 579, aperto solo nella giornata di sabato 7 giugno. Insieme alla sede municipale, saranno operativi anche gli sportelli degli ex Punti informativi turistici, che da tempo vengono usati per queste pratiche, soprattutto nelle zone più centrali della città.

Le sedi indicate dal Campidoglio sono quelle di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52. Sono punti già usati in altri open day Carta d’identità elettronica, spesso presi d’assalto già dalle prime ore del mattino. Lo scopo è dare respiro alle agende ordinarie e offrire un’occasione in più a chi ha il documento in scadenza o deve rifarlo per smarrimento, deterioramento o cambio dati. Una formula ormai collaudata, e a Roma sempre molto richiesta.

Prenotazioni su Agenda Cie: quando partono e come funziona il sistema

Per accedere al servizio la prenotazione online è obbligatoria: non ci si potrà presentare direttamente allo sportello. I posti saranno caricati sul portale Agenda Cie dalle ore 9 di venerdì 6 giugno. Da quel momento sarà possibile scegliere sede e fascia oraria, fino a esaurimento della disponibilità. Il sistema funziona in tempo reale: quando gli appuntamenti vengono presi, spariscono dalla selezione.

La piattaforma del ministero dell’Interno è l’unico canale indicato per gli open day Cie di Roma. Nelle edizioni precedenti i posti sono andati esauriti nel giro di poche ore, quindi conviene muoversi subito. Al momento non sono previste corsie alternative né accessi senza appuntamento. Tradotto: presentarsi davanti agli uffici senza conferma non serve. Gli operatori, infatti, ricevono solo chi risulta regolarmente prenotato sulla piattaforma.

Allo sportello con tutto il necessario: conferma, fototessera, pagamento e vecchia carta

Il giorno dell’appuntamento bisognerà arrivare con tutta la documentazione richiesta. Servono la conferma della prenotazione, una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il precedente documento d’identità. È la dotazione minima per chi deve fare il rinnovo della Carta d’identità elettronica o richiederne una nuova perché quella vecchia non è più valida.

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Il pagamento elettronico è un passaggio da non trascurare, perché allo sportello non sono previste altre modalità. Anche la fototessera va portata già pronta: se manca, la pratica può fermarsi. Il vecchio documento, invece, serve per i controlli di rito sull’identità del richiedente. In caso di furto o smarrimento possono essere richiesti altri elementi, anche se il materiale diffuso per questo weekend non entra nei dettagli. Meglio quindi controllare prima la propria situazione e presentarsi con tutto l’occorrente.

Orari e sedi in città: ecco dove fare la Cie nel fine settimana

Per quanto riguarda gli orari open day Cie Roma, il quadro è già definito. L’ufficio anagrafico del Municipio XI, in via Portuense 579, sarà aperto sabato 7 giugno dalle 8 alle 14. Gli ex Pit di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 avranno invece un orario più ampio: sabato dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 8 giugno dalle 8.30 alle 12.30.

La distribuzione dei punti attivi copre sia una zona più esterna, con il Municipio XI, sia il centro storico e le aree vicine, dove gli sportelli ex Pit sono facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. Per molti, in particolare famiglie e lavoratori che in settimana non riescono a liberarsi, il weekend resta l’unica occasione utile. Ecco perché i posti finiscono in fretta. Il nodo, ancora una volta, è uno solo: controllare l’apertura delle prenotazioni venerdì mattina e scegliere subito la sede più comoda. Quando si parla di Carta d’identità elettronica a Roma, gli slot disponibili durano poco.