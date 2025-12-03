Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce l’attesa tra studenti e insegnanti per le vacanze di Natale 2025, uno dei momenti più attesi del calendario scolastico italiano.
Anche quest’anno, la pausa invernale varierà leggermente da regione a regione, mantenendo però una durata complessiva di circa due settimane, ideali per un meritato riposo e per trascorrere tempo con le famiglie.
Date e differenze regionali per le vacanze di Natale 2025
Le vacanze scolastiche natalizie per l’anno 2025/2026 inizieranno principalmente tra il 22 e il 24 dicembre, con alcune eccezioni che segnano un inizio più tardivo, ma tutte termineranno tra il 6 e il 7 gennaio 2026. Questa distribuzione riflette le specifiche autonomie regionali nella gestione del calendario scolastico, con qualche differenza significativa.
In particolare, le scuole di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Trento chiuderanno i battenti a partire dal 22 dicembre, mentre regioni come Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto inizieranno la pausa l’indomani, il 23 dicembre. La data di chiusura più tardiva è prevista in Emilia-Romagna, Toscana e Bolzano, dove il calendario scolastico prevede la chiusura delle scuole a partire dal 24 dicembre. La Sicilia si distingue ulteriormente, con la pausa che comincerà il 23 dicembre ma terminerà il 7 gennaio, un giorno dopo rispetto al resto d’Italia.
Per facilitare la pianificazione delle famiglie e degli studenti, ecco un riepilogo del calendario ufficiale regione per regione:
- Abruzzo: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Basilicata: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Calabria: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Campania: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Emilia-Romagna: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Friuli Venezia Giulia: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Lazio: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Liguria: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Lombardia: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Marche: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Molise: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Piemonte: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Puglia: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Sardegna: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Sicilia: 23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026
- Toscana: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Umbria: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Valle d’Aosta: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Veneto: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Trento: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
- Bolzano: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
La fine delle vacanze natalizie è fissata per il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, che quest’anno cade di lunedì. Pertanto, il ritorno in aula avverrà il 7 gennaio per quasi tutte le regioni italiane, con l’unica eccezione della Sicilia, che riaprirà le scuole mercoledì 8 gennaio. Questa disposizione consente agli studenti di godere di un lungo weekend festivo prima di riprendere le lezioni, facilitando un rientro più sereno e graduale.
Da segnalare inoltre che, anticipando il periodo di pausa natalizia, gli studenti potranno beneficiare del ponte dell’8 dicembre, che cade di lunedì, offrendo una prima occasione di riposo e preparazione alle festività. Le vacanze natalizie rappresentano un momento cruciale per studenti e docenti, non solo per staccare dalla routine scolastica, ma anche per dedicarsi alle attività familiari e personali. È un periodo utile per ricaricare le energie in vista del secondo quadrimestre, che spesso prevede prove e verifiche importanti.