Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce l’attesa tra studenti e insegnanti per le vacanze di Natale 2025, uno dei momenti più attesi del calendario scolastico italiano.

Anche quest’anno, la pausa invernale varierà leggermente da regione a regione, mantenendo però una durata complessiva di circa due settimane, ideali per un meritato riposo e per trascorrere tempo con le famiglie.

Date e differenze regionali per le vacanze di Natale 2025

Le vacanze scolastiche natalizie per l’anno 2025/2026 inizieranno principalmente tra il 22 e il 24 dicembre, con alcune eccezioni che segnano un inizio più tardivo, ma tutte termineranno tra il 6 e il 7 gennaio 2026. Questa distribuzione riflette le specifiche autonomie regionali nella gestione del calendario scolastico, con qualche differenza significativa.

In particolare, le scuole di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Trento chiuderanno i battenti a partire dal 22 dicembre, mentre regioni come Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto inizieranno la pausa l’indomani, il 23 dicembre. La data di chiusura più tardiva è prevista in Emilia-Romagna, Toscana e Bolzano, dove il calendario scolastico prevede la chiusura delle scuole a partire dal 24 dicembre. La Sicilia si distingue ulteriormente, con la pausa che comincerà il 23 dicembre ma terminerà il 7 gennaio, un giorno dopo rispetto al resto d’Italia.

Per facilitare la pianificazione delle famiglie e degli studenti, ecco un riepilogo del calendario ufficiale regione per regione:

Abruzzo : 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Basilicata : 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Calabria : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Campania : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Emilia-Romagna : 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Friuli Venezia Giulia : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Lazio : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Liguria : 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Lombardia : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Marche : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Molise : 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Piemonte : 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Puglia : 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Sardegna : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Sicilia : 23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026 Toscana : 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Umbria : 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Valle d’Aosta : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Veneto : 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Trento : 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

: 22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 Bolzano: 24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

La fine delle vacanze natalizie è fissata per il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, che quest’anno cade di lunedì. Pertanto, il ritorno in aula avverrà il 7 gennaio per quasi tutte le regioni italiane, con l’unica eccezione della Sicilia, che riaprirà le scuole mercoledì 8 gennaio. Questa disposizione consente agli studenti di godere di un lungo weekend festivo prima di riprendere le lezioni, facilitando un rientro più sereno e graduale.

Da segnalare inoltre che, anticipando il periodo di pausa natalizia, gli studenti potranno beneficiare del ponte dell’8 dicembre, che cade di lunedì, offrendo una prima occasione di riposo e preparazione alle festività. Le vacanze natalizie rappresentano un momento cruciale per studenti e docenti, non solo per staccare dalla routine scolastica, ma anche per dedicarsi alle attività familiari e personali. È un periodo utile per ricaricare le energie in vista del secondo quadrimestre, che spesso prevede prove e verifiche importanti.