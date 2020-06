Cast Bolzonella al fianco del cliente con DPI anti-Covid: dalle mascherine FFP2 pieghevoli a quelle coniche 

COMUNICATO STAMPA

Stiamo ancora affrontando le sfide dell’emergenza sanitaria, che prevedono ancora molta prudenza abbinata all’uso di dispositivi anti-Coronavirus. Lo scenario ha indotto l’azienda Cast Bolzonella ad arricchire la sua offerta. Oltre alla proposta di abbigliamento da lavoro, infatti, sono disponibili anche mascherine FFP2 pieghevoli e coniche, mascherine chirurgiche e gel mani. Tante novità in catalogo per assicurare ai clienti quei prodotti, oggi irrinunciabili, per ridurre al massimo il rischio di nuovi contagi.

Mascherine chirurgiche, FFP2 e altri dispositivi anti-Covid grazie a Cast Bolzonella

Dedicato espressamente a questa nuova proposta, Cast Bolzonella ha realizzato il sito www.antinfortunistica-dpi.it, che si aggiunge al portale principale www.castbolzonella.it. Su antinfortunistica-dpi.it sono riportati tutti i riferimenti per mettersi in contatto con l’azienda e richiedere preventivi. Vengono inoltre fornite tante informazioni pratiche: dalla guida per scegliere la mascherina ideale, alle agevolazioni fiscali legate ai DPI Covid-19, ma anche un’utile FAQ sui prodotti per affrontare l’emergenza sanitaria.

Bastano pochi istanti per scoprire le caratteristiche dei diversi articoli e richiedere un preventivo. Nell’ambito della proposta troviamo in pronta consegna mascherine FFP2 pieghevoli monouso che forniscono una protezione da particelle non oleose come polvere, polline, polvere industriale, virus dell’influenza e particelle sottili di inquinamento dell’aria (PM2.5).

Le mascherine FFP2 pieghevoli sono considerate dispositivi di protezione individuale, nel rispetto della normativa EN 149:2001 + A1:2009. Sono marcate CE e si distinguono dagli altri modelli per una linea compatta. Dal punto di vista tecnico, sono composte da quattro strati di tessuto non tessuto composito, resistente all’umidità, non tossico e non irritante.

Chi vuole un prodotto FFP2, può in alternativa acquistare le mascherine FFP2 coniche: perfette per chi ha bisogno di utilizzarle per l’intera giornata. Dispongono di una struttura composta da tre strati di tessuto non tessuto filtrante in 100% polipropilene.

La loro imbottitura sul naso accresce il comfort per tutta la durata di utilizzo. A ciò va ad aggiungersi il nasello regolabile in alluminio, che permette di mantenere la forma assunta anche nell’eventualità di schiacciamento.

Tutelare la salute con il prodotto giusto

Cast Bolzonella su antinfortunistica-dpi.it presenta anche altri prodotti per le aziende che vogliono tutelare i propri lavoratori e clienti. Qualche esempio? Mascherine chirurgiche monouso e gel disinfettante con concentrazione alcolica del 70%.

Mette inoltre a disposizione dei clienti la possibilità di consultare e verificare tutta la documentazione relativa a marcature CE e certificazioni dei prodotti in pronta consegna. Insomma, una proposta completa e all’insegna della trasparenza per gestire, con la massima attenzione, i rischi determinati dall’epidemia Covid-19.