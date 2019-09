Questo post non è un elogio dei bei tempi andati o di quel gran classico “quando avevamo di meno ci divertivamo di più”. Non si tratta di considerazioni, ma di un dato di fatto: guardate le foto qui sotto e poi provate a dire che i complicatissimi travestimenti di Halloween dei nostri tempi sono più terrificanti di questi.

Amazon.it - Foto dal libro Haunted Air, Copyright © Ossian Brown

Un sacco, qualche telo, poco altro. Il risultato è potentissimo. Aggiungete poi l’ambientazione dell’America rurale di 60 anni fa, con poche luci e zero vita notturna. Paura vera.

Bambini che sembrano usciti da una setta satanica, mostri e serial killer al cui confronto Leatherface di “Non aprite quella porta” sembra un benevolo vicino di casa. Assurdità surreali e inquietanti, niente a che vedere coi costumi da streghetta sexy che tanto vanno di moda oggi. Quelli che vi mostriamo fanno letteralmente morire d’infarto.

I costumi di Halloween degli anni '50 facevano tantissima paura

Alcune di queste inquietanti immagini sono tratte dal libro “HAUNTED AIR by Ossian Brown, A Collection of Anonymous Hallowe’en PhotographsAmerica c.1875 – 1955″ (Published by Johnathan Cape, London, England. Copyright © Ossian Brown) che potete trovare anche su Amazon.

