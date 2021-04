Dal Monopoli ai giochi di abilità: quali titoli trovare online

Nostalgia dei giochi da tavolo? Ecco come riscoprirli online

Monopoli, Risiko!, Trivial Pursuit: sono solo alcuni dei giochi da tavolo che hanno fatto la storia e che, in un’epoca che appare così lontana come quella pre-digitale, hanno unito tantissime persone in cerca di divertimento. Riunirsi attorno al tavolo con amici e familiari per una partita a questo o a quel gioco ha rappresentato, infatti, per lunghi anni un modo leggero e piacevole per trascorrere il tempo.

Sebbene i giochi da tavolo siano tuttora molto amati, le evoluzioni che hanno interessato i videogame e la digitalizzazione in generale hanno spinto verso una maggiore ricerca dell’intrattenimento online, trasformando molte nostre abitudini da questo punto di vista. Non è un caso allora, che quasi tutti i passatempi più tradizionali si siano adeguati a questa fase storica, affermandosi anche sul web. Ecco allora alcune delle proposte più interessanti per i nostalgici in cerca di un tavolo per il proprio divertimento!

Foto di Bruno /Germany da Pixabay

Giochi di carte online: tante proposte sul web e negli app store

Tra i giochi da tavolo più amati di tutti i tempi, vi sono sicuramente quelli di carte. Legati a tradizioni secolari e a caratterizzazioni di stampo regionale e provinciale, questi passatempi rappresentano tutt’oggi un’eredità importante anche dal punto di vista culturale.

Era dunque inevitabile che, con l’avvento dei giochi digitali, queste espressioni ludiche trovassero spazio sui principali market. Basta fare qualche piccola ricerca per trovare online siti e applicazioni per giocare a scopa, a burraco, a tressette, ma anche a poker, blackjack e altri.

In questo contesto, i casino online rappresentano uno dei maggiori contesti per i giochi di carte online: portali come quelli censiti da casinos.it mettono oggi a disposizione un’ampia scelta di giochi, anche con opzioni live e multiplayer.

Grazie anche ai passi avanti fatti dal punto di vista della sicurezza, i casino digitali si sono imposti in questi anni come una delle realtà più utilizzate e, dunque, profittevoli, sul web, attirando migliaia di utenti e creando delle community virtuali.

Alcuni giochi da tavolo sono diventati negli anni un vero e proprio must dell’intrattenimento. Basta pensare al Monopoli o al Risiko!, che hanno fatto davvero la storia di questo settore, ma anche ad altri titoli, tra i quali Cluedo, Trivial Pursuit, Scarabeo, e così via. Che si tratti di giochi di strategia e di abilità o basati su conoscenze di cultura generale, questi passatempi hanno segnato le giornate di intere generazioni, pronte a sfidarsi, prima ancora della nascita dei computer, di fronte a un tabellone.

Così come accaduto per i grandi classici dei giochi di carte, anche questi svaghi sono stati coinvolti nel processo di digitalizzazione globale, tanto da diventare tra i software più scaricati sia su PC che su dispositivi mobili. In base ai propri gusti personali, ciascuno può scegliere di effettuare il download dei propri titoli preferiti e di sfidare, in pochi minuti, altri appassionati connessi online per scontri che non hanno nulla da invidiare a quelli tradizionali.

Sebbene alcuni titoli siano a pagamento, in realtà buona parte dei giochi da tavolo online sono disponibili in versione gratuita e dunque facilmente scaricabili e utilizzabili su qualsiasi tipo di dispositivo, a fronte di qualche piccola intrusione pubblicitaria.

Foto di Federico Ghedini da Pixabay

Le nuove frontiere dei giochi di carte collezionabili

Un ultimo sguardo per quanto riguarda i giochi da tavolo oggi disponibili online va dato alla categoria dei cosiddetti giochi di carte collezionabili. A metà tra normali giochi di carte e il collezionismo più sfrenato, questi passatempi di gran moda soprattutto nel corso degli anni ’90 si sono evoluti nel tempo in videogiochi da praticare tramite rete internet.

GCC basati su Pokemon, Yu-gi-oh!, Dragonball, legati dunque ad anime e fumetti, sono solo alcune delle versioni più amate a livello globale, capaci di registrare dati impressionanti sulle relative piattaforme digitali e tuttora, a distanza di anni dagli esordi, in ottima forma dal punto di vista del numero di utenti coinvolti. Insomma, un mondo a sé che ha saputo aggiornarsi e confermarsi nel virtuale senza perdere nulla in termini di fascino!