Monopoly a Monopoli, pronti a giocare per le strade?

Quanti amanti di Monopoly qui? Se è il vostro gioco preferito, tenetevi forte per quello che state per leggere.

Dal 29 novembre al 1° dicembre, recandovi a Monopoli in Puglia, potrete partecipare a “La città del gioco”, torneo di Monopoly in “Edizione Monopoli”: le partite saranno dal vivo e si terranno in giro per la città omonima.

Porto antico di Monopoli, Andrea Rota Nodari Wikimedia

Il gioco di Monopoly a Monopoli

Dal tavolo alla piazza, Monopoly diventa un gioco reale grazie all’iniziativa della famiglia Palmitessa, produttrice di giochi nella città portuale sull’Adriatico.

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del gioco italiano per eccellenza.

L’iniziativa ha attirato anche l’attenzione di Hasbro, che a luglio 2019 ha lanciato un’edizione speciale di Monopoly dedicata proprio alla città del sudest barese.

Per la riproduzione della partita dal vivo, i nomi dei luoghi sono quelli delle strade locali.

La cittadina è caratterizzata da un centro storico dell’alto-medioevo e la partita, che prevede inizialmente delle sfide a tavolino per due ore massimo di tempo, sarà svolta in giro per la città, dando modo ai partecipanti, di scoprirla turno dopo turno.

Anche coloro che non supereranno questa prima fase il 29 novembre (scadenza ultima per le iscrizioni) e la semifinale (sabato 30) che prevede 6 finalisti, potranno poi partecipare al gioco dal vivo.

Monopoly edizione Monopoli

L’aspetto interessante del gioco dedicato alla città pugliese, è che il giocatore potrà muoversi tra i luoghi topici di Monopoli imbattendosi in imprevisti, probabilità e in tutte le altre “tappe” previste dal gioco da tavolo originale.

Tenetevi pronti, quindi, ad assaggiare la focaccia barese come imprevisto o pagare un abbonamento in spiaggia per lettini e ombrelloni, girare tra l’arco del Castello e piazza Vittorio Emanuele o passare per il faro e Largo Plebiscito… scoprendo così la città mentre partecipate al gioco.

Tra le strade, con voi passeggerà anche la mascotte Mr. Monopoly (o Rich Uncle Pennybags), l’elegante signore col cilindro disegnato da Dan Fox per l’edizione statunitense del 1936.

L’iniziativa è partita a luglio di quest’anno quando il sindaco ha lanciato i dadi e giocato simbolicamente alla partita dell’edizione speciale di Hasbro.

Successivamente, è nato l’hashtag #lacittadelgioco proprio per promuovere l’attività straordinaria.

Monopoly Flickr

La storia del gioco da tavola Monopoly

Riguardo la storia di Monopoly (ne avevamo parlato qui), ricordiamo che il primo tabellone di Monopoli vede la sua creazione nel 1935. Pubblicato sotto il nome di Monopoli in Italia presso Editrice Giochi e come Monopoly da Parker Brothers (dal 1991 di proprietà Hasbro).

Creato da Elizabeth Magie all’inizio del Novecento, in 75 anni è stato realizzato in 40 lingue e diffuso in più di cento paesi. Le scatole vendute si aggirano intorno al numero incredibile di 275 milioni.

Non solo in scatola, nel tempo Monopoly è diventato anche un tabellone di 6 metri per 6, con tanto di pedine giganti, e anche un’applicazione per smartphone.

Chiamato Monopoly per il collegamento al concetto economico di “monopolio”, lo scopo è proprio il dominio del mercato da parte di un singolo giocatore.

A oggi, è considerato il gioco da tavolo giocato dal più grande numero di persone.

Nel 1999, per questo motivo, è stato inserito nel Guinness dei primati.

Mr Monopoly di Mike Mozart su Flickr

Le regole del gioco di Monopoly

Per vincere a Monopoly, si deve riuscire ad acquistare il maggior numero possibile di lotti, così da far pagare agli altri giocatori le permanenze sulle proprie proprietà e mandarli in bancarotta.

Per fare ciò, i giocatori (da 2 a 8 partecipanti massimo), giocano su un tabellone fatto di caselle divise per colori, vie, corsi e imprese societarie.

Le caselle presentano anche probabilità, imprevisti e prigione oltre a quella del via.

Si inizia scegliendo, tra i giocatori, chi svolgerà il ruolo di banchiere, che distribuirà i soldi ai giocatori a inizio gioco e darà a ogni partecipante 5 contratti da vendere tra loro in cambio di soldi.

Stabilito il primo giocatore che darà il via alla partita, lanciati i dadi e spostata la pedina in base al numero uscito dal lancio, si inizierà e continuerà così il gioco, in base a cosa dice la casella su cui finisce la pedina.

Durante il gioco ci saranno lotti da comprare e pedaggi e tasse da pagare, tentando di evitare la bancarotta e causandola, però, agli altri.

Monopoly

A quanti è venuta voglia di giocare a Monopoly? Questo weekend, che siate nella città pugliese o a casa con gli amici, una partita ci sta proprio!

Tutte le informazioni per l’edizione in piazza, al sito Monopoly a Monopoli