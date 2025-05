HEAD ha appena lanciato la sua innovativa ONE Padel Collection, una linea che promette di trasformare il modo di concepire le pale da gioco grazie a un design unico, caratterizzato da un solo foro.

Questo concetto, che ha fatto il suo esordio come prototipo quasi due anni fa, ha già catturato l’attenzione di giocatori professionisti e amatoriali, riscontrando un successo che supera le aspettative.

Vantaggi del design innovativo One

La nuova collezione si compone di quattro modelli, progettati per soddisfare le esigenze di diversi livelli di abilità, dai principianti agli agonisti. Tra questi, la Speed One X e la Speed One si distinguono per le loro caratteristiche tecniche e prestazioni eccezionali. La Speed One X, con un peso di 365 grammi, è ideale per chi cerca potenza e controllo, grazie alla sua forma a lacrima che ottimizza il colpo. La Speed One, più leggera a soli 345 grammi, è progettata per garantire rapidità nei movimenti, rendendola perfetta per i giocatori che desiderano una racchetta agile e maneggevole.

Ma perché scegliere una pala con un solo foro piuttosto che un design tradizionale? La risposta risiede nella durabilità e nella performance. La riduzione dei fori significa una superficie più compatta, che diminuisce il rischio di rotture in seguito agli impatti con la pallina, un problema comune tra i giocatori più intensivi. Inoltre, il punto dolce più ampio garantisce una maggiore precisione nei colpi, migliorando la sensazione di controllo e permettendo ai giocatori di esprimere al meglio il proprio stile di gioco.

HEAD ha investito notevoli risorse nella ricerca e nello sviluppo di materiali all’avanguardia per la realizzazione di questa collezione. L’uso del carbonio traslucido e di stampi innovativi ha permesso di ottenere telai leggeri ma resistenti, capaci di supportare le sollecitazioni tipiche del padel. La tecnologia Auxetic 2.0, presente nei telai di punta, rappresenta un altro elemento distintivo, migliorando la sensazione di potenza e controllo al momento dell’impatto. A ciò si aggiunge il sistema Extreme Spin, che aumenta la possibilità di generare spin e migliora il controllo della palla durante il gioco.

La collezione ONE di HEAD non si limita solo alle pale di alta gamma. Include anche modelli come l’Extreme e l’Ultralight, che si rivolgono a una fascia più ampia di giocatori. L’Extreme introduce un nuovo stampo a forma di diamante, pensato per garantire maggiore potenza, mentre l’Ultralight è progettato per essere estremamente maneggevole e facile da utilizzare, rendendolo ideale per i principianti.

In un mercato in continua evoluzione, HEAD ha dimostrato di essere all’avanguardia, proponendo un prodotto che non solo si distingue per le sue caratteristiche tecniche, ma che rappresenta anche un passo avanti nel design e nella funzionalità delle attrezzature da padel. Con la ONE Padel Collection, HEAD non sta semplicemente introducendo un nuovo prodotto, ma sta ridefinendo l’intera esperienza di gioco, portando il padel a un nuovo livello di eccellenza.