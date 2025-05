Torna in produzione Don Matteo, una delle serie più longeve e riconoscibili del panorama televisivo italiano. La quindicesima stagione è stata confermata e i lavori partiranno il 9 giugno 2025, con l’obiettivo di portare le nuove puntate su Rai 1 in prima serata a partire dalla primavera 2026. Le scene in interni verranno girate tra Roma e Formello, mentre da settembre la troupe si sposterà nuovamente a Spoleto, location simbolo della fiction, che con le sue strade lastricate e la piazza del Duomo torna a fare da sfondo alle vicende del parroco investigatore.

Il ritorno del cast storico e una figura femminile tutta da scoprire

I fan possono contare sulla riconferma del cast principale, a partire da Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, il sacerdote che ha raccolto il testimone da Don Matteo (Terence Hill). Accanto a lui ci saranno Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta come Natalina, Eugenio Mastrandrea nel ruolo del Capitano Diego Martini, Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte) e Gaia Messerklinger (Vittoria). Questo gruppo consolidato rappresenta l’ossatura narrativa della nuova stagione.

Una delle novità più rilevanti riguarda l’arrivo di una nuova attrice, scelta dopo una lunga fase di casting. La produzione ha mantenuto il riserbo sul suo nome fino a poche settimane fa, ma è ora confermato: si tratta di Irene Giancontieri, volto emergente che la regia ha voluto fortemente. Il suo personaggio, ancora tenuto nascosto, dovrebbe avere un ruolo centrale nella linea narrativa, con collegamenti diretti al passato di Don Massimo e all’ufficio del Pubblico Ministero. La scrittura prevede per lei un profilo complesso, con zone d’ombra e legami emotivi intricati, destinati a cambiare alcuni equilibri.

Crisi spirituali, amori messi alla prova e personaggi in evoluzione

Gli autori hanno scelto di modificare il tono generale della serie, spingendo su una narrazione più umana e meno idealizzata. Don Massimo verrà rappresentato in modo più fragile, alle prese con errori del passato, dubbi personali e decisioni difficili. Una direzione che mira a costruire un personaggio meno perfetto, più vicino alle contraddizioni della vita reale. Sarà chiamato a riflettere su cosa significhi davvero essere guida spirituale in un contesto moderno, e ad affrontare il proprio senso di inadeguatezza.

Parallelamente, si intensifica la relazione tra Diego e Giulia, già al centro di precedenti stagioni. Il loro legame affronterà momenti complicati: gelosie, pressioni lavorative, e incomprensioni ne metteranno alla prova la tenuta. Il pubblico assisterà a sviluppi inattesi, con una gestione narrativa che alterna scene cariche di tensione a passaggi più intimi e riflessivi.

Una sorpresa sarà rappresentata anche da Natalina, che uscirà dai suoi classici ruoli comici per affrontare situazioni personali inaspettate. Il suo personaggio sarà più esposto emotivamente, coinvolto in eventi che porteranno alla luce sfumature nuove, senza perdere la sua spontaneità. La decisione di dedicarle uno spazio maggiore sembra voler premiare l’affetto del pubblico, che l’ha sempre percepita come una figura sincera e familiare.

Don Matteo 15 si presenta, dunque, come un prodotto più stratificato e meno prevedibile. Non solo una prosecuzione fedele del format, ma anche un tentativo di rinfrescarne linguaggi e contenuti. Le riprese termineranno a novembre 2025, lasciando spazio al consueto lavoro di post-produzione in vista del lancio ufficiale nel palinsesto primaverile della Rai. Le aspettative sono alte, e la curiosità per il nuovo personaggio femminile potrebbe trasformarsi in un nuovo capitolo di successo.