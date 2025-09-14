Manca sempre meno al debutto di Barbara D’Urso come concorrente di Ballando con le stelle e, in vista di una sfida nuova ed importante per lei, Barbaara D’Urso ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera svelando di aver accettato l’offerta di Milly Carlucci perché, dopo due anni di “sospensione” crede che sia arrivato il momento di riabbracciare il suo pubblico che non ha avuto la possibilità di poter salutare.

Dopo aver svelato di essere stata molto cercata da Milly Carlucci che l’ha voluta a tutti i costi e che Barbara considera una persona straordinaria ma anche una grande professionista, ha ammesso di non temere il giudizio della giuria dove ritroverà Selvaggia Lucarelli.

Barbara che ha già cominciato le prove con il maestro Pasquale La Rocca ha trovato delle compagne d’avventura a cui è legata da una profonda amicizia. Tra una prova e l’altra, inoltre, ha avuto anche la possibilità di conoscere colleghe che non aveva mai incontrato e, nel corso dell’intervista al Corriere, ha parlato di una chat segreta tra le concorrenti di Ballando con le stelle.

Barbara D’Urso e la chat con le concorrenti di Ballando con le stelle: il retroscena

La partecipazione a Ballando con le stelle richiede un grande impegno. Nel corso delle varie edizioni, a causa della fatica fisica e mentale, diversi concorrenti hanno dovuti fare i conti anche con infortuni e, nonostante le prove per il cast di Ballando con le stelle 2025 siano cominciate solo da una settimana, la fatica comincia a farsi sentire.

A svelarlo è Barbara D’Urso che, al Corriere, ha svelato di avere una chat con le amiche di Ballando in cui si parlano soprattutto dei vari acciacchi fisici. “Da dieci giorni abbiamo una chat con Nancy Brilli, Martina Colombari e Andrea Delogu perché siamo proprio amiche e ogni sera ridiamo sul nostro stato fisico, dalle vesciche in su”, ha confessato Barbara la cui avventura a Ballando è cominciata in salita.

Chi, invece, non conosceva è Francesca Fialdini: “Ed è molto carina. Siamo state per anni competitor quando io facevo Domenica live. E’ stato bello conoscerla. E poi ho abbracciato Marcella Bella, conosco bene Magnini e Fognini, sono tutte persone con cui ho avuto rapporti di amicizia o di lavoro”.

Pensando, invece, alla giuria ha spiegato di non avere timore in quel senso consapevole che tutti i giudici sono lì per svolgere il loro lavoro: “Io sono concentrata nell’imparare a ballare, dopodiché ognuno farà la sua parte”, ha concluso.