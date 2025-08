Barbara D’Urso fuori dalla Rai all’ultimo momento. Il ritorno in televisione della conduttrice napoletana sembrava essere ormai quasi certo, si era parlato del suo nome sui palinsesti televisivi della tv di Stato a partire da gennaio, pareva che la cosa fosse più che certa ma non sarà così. Sembrerebbe che, sebbene il programma che sarebbe dovuto essere affidato a lei si farà, non sarà lei a condurlo.

La stessa D’Urso aveva parlato apertamente della possibilità di condurre un programma in prima serata in Rai, una sorta di remake di Carramba che sorpresa con tante altre novità. Ma le cose pare proprio che siano cambiate, a dirlo è stato Davide Maggio, secondo cui la conduttrice non tornerà in televisione così presto.

Barbara D’Urso non arriva più in Rai, cosa è accaduto

I suoi fan erano già al settimo cielo all’idea di rivederla in televisione dopo la lunga assenza di due anni, ma a quanto pare Barbara D’Urso non dovrebbe più condurre un programma in Rai. Le sarebbe dovuto essere affidato Carramba ma, stando a quanto dice Davide Maggio, pare che al suo posto ci sarà un’altra conduttrice.

Alla domanda di un utente che gli chiedeva quali saranno le sorti di Barbara D’Urso e se “rimanesse a casa”, ha risposto: “Credo non tornerà in Rai, anche perché il progetto ‘Carramba’ è già passato nelle mani di un’altra conduttrice (…)”. Notizia che non piacerà ai tanti fan della conduttrice che erano in attesa del grande ritorno. E Barbarella non sarà nemmeno a Ballando con le Stelle, come nelle ultime settimane si era ipotizzato.

Dopo che l’anno scorso ha partecipato al talent di Milly Carlucci come ospite speciale, sembrava che quest’anno potesse diventare una concorrente a tutti gli effetti. Ma anche quest’ipotesi pare essere sfumata, si dice perché le parti non avrebbero trovato un accordo. Al momento chiaramente si tratta solo di supposizioni, ma se le cose dovessero restare così, vorrebbe dire che Barbara D’Urso non tornerà così presto in televisione.

Non si sa con esattezza cosa sia accaduto e a quale conduttrice sia stato affidato il programma Carramba, se fosse vero quanto affermato da Maggio. E’ probabile che prossimamente la stessa D’Urso decida di intervenire per spiegare qualcosa, negli ultimi tempi ha parlato più volte della sua lontananza in tv, cosa che le ha consentito di concentrarsi su altri progetti, come l’agenzia di organizzazione di eventi che ha avviato e che pare vada davvero bene.