In attesa di vedere la messa in onda di Battiti Live, arrivano alcune indiscrezioni che lasciano un pò sbigottiti i fan della celebre kermesse musicale dell’estate. Non riguarda i conduttori che per il secondo anno consecutivo sono Ilary Blasi e Alvin – con la new entry Nicolò De Devitiis – ma addirittura due artisti che si sono esibiti sul palco.

A far scatenare la curiosità è bastata una serie di storie Instagram firmate da Deianira Marzano: allusioni a una lite furibonda tra due cantanti di punta, avvenuta proprio durante le registrazioni. Nessun nome, solo descrizioni colorite e l’ombra di uno scontro che rischia di minare l’avvio della prima puntata in prima serata.

Stando al racconto dell’influencer campana, i due cantanti — entrambi habitué delle classifiche estive — avrebbero alzato la voce fino a costringere la security a un intervento repentino.

Mistero sulle cause

Ci sarebbe stata una lite furibonda dietro le quinte di Battiti Live. Le motivazioni? Così come non sono stati rivelati i nomi dei protagonisti allo stesso tempo non sono note le cause, ma come la stessa influencer ha sottolineato, potrebbe essere un flirt lampo che uno dei due avrebbe intrecciato con l’ex partner sentimentale dell’altro. Dalle occhiate fulminanti si sarebbe passati a parole grosse, spintoni e, soprattutto, alla minaccia di disertare il palco, mettendo a rischio il lavoro di troupe e sponsor.

Ma la versione romantica non è l’unica che circola nei corridoi dello show, quest’anno di scena a piazza del Ferrarese. Fonti interne parlano di un cambio di scaletta dell’ultimo minuto: l’artista retrocesso nella parte centrale non avrebbe digerito il “declassamento” e avrebbe accusato il collega di aver tramato con la produzione per conquistare l’ambito gran finale. La linea ufficiale, per ora, resta glaciale: “Piccoli inconvenienti, tutto risolto”. E in effetti, dopo un’ora di trattative, Ilary avrebbe sfoderato la sua arma preferita — l’ironia — mentre Alvin ricordava a entrambi le salatissime penali previste dai contratti Mediaset. I due rivali, se pure imbronciati, hanno poi registrato le rispettive esibizioni, ma il materiale passa ora al vaglio degli autori: tagliare l’episodio o trasformarlo in volano di ascolti?

Strategie alla mano, il caso potrebbe perfino fare gioco al programma. La prima puntata di “Battiti Live” andrà in onda lunedì prossima e dovrà vedersela con “Noos – L’avventura della conoscenza” di Alberto Angela, una sfida televisiva inedita tra gossip infuocato e divulgazione scientifica. Qualunque decisione si prenda, una cosa è certa: l’estate tv è appena cominciata e il backstage di “Battiti Live”, sta già facendo parlare di sé