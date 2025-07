Il famoso conduttore continua ad essere uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano, ed è stato anche tra i presentatori più apprezzati del Festival di Sanremo. Ha infatti condotto 5 edizioni consecutive della kermesse musicale, ma ad un certo punto ha lasciato la casa Rai per trasferirsi su Discovery e dare vita lì ad altri progetti televisivi. A fare da cornice ai suoi programmi è, senza ombra di dubbio, il suo talento e quell’energia che lo ha sempre contraddistinto.

C’è stata però per lui una vera e proprio doccia fredda che metterà adesso tutto in discussione. Ecco cosa è successo.

Cosa sta accadendo ad Amadeus

Il conduttore ha iniziato, in questa stagione televisiva appena conclusa, un nuovo capitolo della sua vita. Ha infatti scelto di andare via dal palinsesto Rai per tuffarsi in una nuova avventura con la rete Discovery. Da poco si è tra l’altro concluso il talent Like a Star, dopo la sua conduzione di The Cage – Prendi e scappa. Oltre alla crisi di ascolti che sta attraversando Amadeus, anche la moglie Giovanna Civitillo starebbe vivendo un periodo lavorativo non proprio roseo. Pare che lei sarà presto sostituita da Carlotta Mantovan – moglie di Fabrizio Frizzi – nel programma E’ Sempre Mezzogiorno. “In arrivo nel programma campione di ascolti del mezzogiorno di Rai 1 guidato e condotto da Antonella Clerici la bella e dolce Carlotta Mantovan“, ha annunciato il portale Italiani.

Per lei si tratterebbe quindi di un vero e proprio addio al programma, dov’era ospite fissa dal 2022. Per la Mantovan sarebbe invece un ritorno nel piccolo schermo dopo la sua carriera di modella e una lunga esperienza come giornalista a Sky. In passato ha lavorato per la Rai anche con il programma Tutta Salute, e nel 2023 è stata concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con Moreno Porcu. Tra l’altro, lei e Antonella Clerici sono sempre state legate da una bellissima amicizia e anni fa hanno anche lavorato insieme, quando hanno co-condotto il varietà Portobello insieme a Paolo Conticini.

Questa sarebbe la novità principale della nuova edizione del programma culinario, che negli anni ha rappresentato un vero punto di riferimento per tutto il palinsesto Rai. La Regina di casa Antonella Clerici potrebbe quindi aprire le porte a una collega e amica molto importante per lei. Carlotta Mantovan si era infatti allontanata dalle scene dopo la scomparsa improvvisa del marito Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018.