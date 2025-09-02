La Rai sfida senza esclusioni di colpi Mediaset nella prossima stagione televisiva puntando sui suoi storici programmi, ma anche su 3 big della televisione italiana che arrivano direttamente da Mediaset. Se l’azienda di Pier Silvio Berlusconi sta puntando su Simona Ventura per rilanciare il Grande Fratello e offrire al pubblico un’edizione nuova ma che richiama l’essenza del reality show, la Rai punta sui big che ha già in casa a cui si aggiungono dei nomi che hanno già scatenato l’entusiasmo del pubblico.

Con l’inizio di settembre, dunque, il countdown per l’inizio della nuova stagione televisiva è ufficialmente cominciato e uno dei programmi più attesi è sicuramente Ballando con le stelle con Milly Carlucci che potrà contare su due nomi davvero stellari.

La Rai punta sui volti Mediaset: chi arriva nella prossima stagione

Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, torna ufficialmente in tv Barbara D’Urso che, dopo essere stata ballerina per una notte, ha accettato di scendere in pista come concorrente di Ballando con le stelle 2025. Per anni, la D’Urso è stata il volto di punta di canale 5 con ben tre trasmissioni settimanali.

Oltre ad aver condotto per anni Pomeriggio 5, infatti, la D’Urso faceva compagnia ai telespettatori anche con Domenica Live e il suo show in onda in prima serata dal titolo “Non è la D’Urso”. Due anni fa, però, l’avventura della D’Urso a Mediaset si è conclusa e da tempo si vociferava di un possibile suo ritorno in tv che, dal 27 settembre 2025, si concretizzerà.

Milly Carlucci, tuttavia, non ha puntato solo sulla D’Urso, ma anche su un altro nome stellare che, per anni, ha lavorato a Mediaset. Ospite della seconda puntata di Ballando con le stelle 2025, come ballerina per una notte, infatti, arriverà anche Belen Rodriguez. Per la showgirl argentina potrebbe essere un battesimo in vista di un ritorno sulla pista di Raiuno come concorrente ufficiale esattamente come accaduto a Barbara D’Urso.

L’ultimo ex volto Mediaset sul quale la Rai ha deciso di puntare da qualche stagione è Teo Mammuccari,. Quest’ultimo, infatti, dopo essere stato un concorrente di Ballando con le stelle e aver condotto lo show “Lo spaesato” che tornerà presto in onda su Raidue con una nuova stagione, nella prossima stagione televisiva, come svela Dagospia, dovrebbe trovare spazio a Domenica In per affiancare Mara Venier nella conduzione corale voluta per celebrare il 50esimo anniversario della storica trasmissione domenicale di viale Mazzini.

Insomma, la Rai, di fronte ad un mercato televisivo sempre più in movimento, ha deciso di approfittarne.