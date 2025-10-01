Dopo anni di successi incredibili e di ascolti importanti, Domenica In preoccupa i vertici Rai. La nuova edizione, nonostante i cambiamenti, fatica a fare breccia sul pubblico e le prime due puntate hanno fatto registrare ascolti non all’altezza delle aspettative. Le ultime edizioni sono state tutte condotte da Mara Venier che, quest’anno, per festeggiare il cinquantesimo anniversario della storica trasmissione domenicale della Rai, ha scelto di puntare su una conduzione corale.

Accanto a Mara Venier, nel corso della puntata, dopo il dietrofront di Gabriele Corsi, si alternano così Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammuccari ma a quanto pare la loro presenza non è sufficiente per battere Maria De Filippi e la scuola di Amici che ha ufficialmente riaperto i battenti domenica 28 settembre vincendo immediatamente la sfida con Raiuno.

Amici di Maria De Filippi ha toccato il 23% di share (2 milioni e 812mila spettatori) mentre Domenica In di Mara Venier è crollata al 12,2% di share nella prima parte ( 1 milione e 513mila spettatori) e al 13,6% di share nella seconda (1 milione e 390mila spettatori) su Rai 1. Numeri che preoccuperebbero i vertici Rai che potrebbero decidere di cambiare qualcosa nelle prossime puntate.

Domenica In: perché Teo Mammuccari rischia il posto

La nuova Domenica In non funziona e lo si evince sia dagli ascolti, ma anche dai commenti sui social dove il pubblico chiede più allegria e leggerezza preferendo trascorrere la domenica pomeriggio in compagnia di trasmissioni che strappino un sorriso. Inoltre, a confermare il mal funzionamento della macchina di Domenica In è la scelta di tagliare il gioco telefonico, affidato a Teo Mammuccari.

Durante la puntata del 28 settembre 2025, infatti, il gioco telefonico di Mammuccari è durato solo 15 minuti. Una riduzione drastica per il conduttore che, al termine del suo spazio, ha ironizzato sulla situazione. “E’ finita, oggi ho fatto due minuti”, le parole di Mammuccari che potrebbe aver anticipato ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Se gli ascolti dovessero continuare a crollare lasciando la vittoria facile ad Amici di Maria De Filippi, Domenica In potrebbe totalmente essere rivoluzionata e a pagarne potrebbe essere Teo Mammuccari ma anche gli altri co-conduttori della Venier.

L’inizio della stagione 2025/2026, dunque, non sta regalando gioie alla Rai che sta perdendo le tre sfide principali con Mediaset. Affari tuoi, infatti, continua a perdere con La ruota della fortuna con Gerry Scotti che continua a portare a casa ascolti record mentre la prima puntata di Ballando con le stelle 2025, nonostante la presenza di Barbara D’Urso, ha perso contro la prima puntata di Tu sì que vales 2025 che ha chiuso circa un’ora prima rispetto allo show di Milly Carlucci.