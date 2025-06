Nuovo cambiamento per Domenica In, sono settimane che si parla dell’aspetto che avrà la prossima edizione del programma domenica di Rai 1 e adesso, pare, che ci sia stato nuovamente un passo indietro. C’erano stati tanti annuncio e altrettante indiscrezioni, ma al momento ci sarebbe una sola conferma riguardo a quanto vedremo a settembre.

E’ ormai noto che Mara Venier resterà al timone del programma, in un primo momento sembrava intenzionata a lasciare ma poi avrebbe deciso di restare. Ma adesso ci sarebbe stato un ulteriore cambio rispetto alle decisioni che sembrava fossero state prese per il format di Rai 1. Cosa vedremo dunque?

Domenica In, chi condurrà la prossima edizione

Se in un primo momento si era parlato di una conduzione corale, ovvero del fatto che la Venier sarebbe dovuta essere affiancata da altri due conduttori, pare che le cose non andranno così. Al suo fianco ci sarebbero dovuti essere Gabriele Corsi e Nek, ma alla fine proprio il cantante non ci sarà.

Quindi non ci sarà alcuna conduzione corale, in cui la Venier sarebbe dovuta essere affiancata da due uomini, ma con zia Mara ci sarà solo Gabriele Corsi. secondo Affari Italiani, infatti, il conduttore dovrebbe avere uno spazio dedicato a momenti di gioco e spettacolo, una novità che potrebbe regalare siparietti esilaranti con la Venier che è una ottima padrona di casa.

Ma perché Nek non condurrà Domenica In? La sua presenza – fino a qualche settimane fa – sembrava essere certa, ma poi ci sarebbe stato un dietrofront. Il cantante avrebbe preferito far parte della giuria di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici, dove sarà uno dei coach. Pare, inoltre, che inizialmente l’idea di prendere parte a Domenica In lo entusiasmava, ma poi avrebbe compreso di non poter affrontare un simile impegno, anche perché avrà la sua tournée da seguire.

Dunque il talent show della Clerici, che dura solo qualche mese, non gli porterebbe via tanto tempo, così da potersi dedicare anche alla sua musica. Mara Venier, quindi, nella prossima edizione di Domenica In sarà affiancata da Gabriele Corsi, alla prima puntata manca ancora tempo, per cui non è detto che cambieranno ulteriormente le cose.

Quel che è certo è che zia Mara non sarà sola, del resto sarebbe questo il motivo per cui alla fine ha deciso di restare, così che non avrà più un grande impegno sa sobbarcarsi tutta sola.