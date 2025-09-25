Dopo un’estate trascorsa in Normandia insieme al compagno Vittorio Garrone, Antonella Clerici è tornata in tv nel daytime che in prima serata. Oltre ad aver condotto, insieme a Clementino, lo show Suzuki Jukebox – La notte delle hit, trasmesso da Raiuno in due serate, ogni giorno, la storica conduttrice Rai entra nelle case degli italiani con il programma “E’ sempre mezzogiorno” con cui, oltre a dare consigli sulle varie ricette da poter preparare a casa, regala momenti di leggerezza e spensieratezza.

Tra le trasmissioni Rai più amate dal pubblico, E’ sempre mezzogiorno è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori di Raiuno che, oltre alle varie ricette, amano la semplicità e la genuinità della padrona di casa. Con il proprio pubblico, Antonella Clerici ha instaurato un rapporto di totale fiducia ed è per questo che ha scelto di raccontare davanti alle telecamere un suo problema di salute.

Cos’è successo ad Antonella Clerici: il racconto a È Sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici che, in una puntata di È Sempre Mezzogiorno ha detto addio ad uno degli attori più amati al mondo, nella puntata del suo programma trasmessa il 23 settembre 2025 ha confessato al pubblico di essere sotto cura per risolvere un problema di salute.

“Io con il pubblico sono sempre molto diretta…Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni…” – ha spiegato la Clerici in diretta. Poi ha aggiunto: “Mi sto curando…Nel senso che devo fare un po’ di esercizi di respirazione…”.

La conduttrice ha deciso di svelare il problema che sta curando perché le capita spesso di avere degli abbassamenti di voce dovuti proprio al problema che ha con il diaframma. “Ogni tanto quando sentite gli abbassamenti di voce è un problema che ho e che sto curando…”, ha aggiunto la conduttrice che è seguita da uno specialista che la sta aiutando a risolvere tutto.

La Clerici, inoltre, ha ammesso di non essere in grado di raccontare dettagliatamente la natura del suo problema ma ha spiegato che tale problema con il diaframma le crea un fastidio sia al cuore che ai polmoni. “E’ una cosa particolare, non è usuale…Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema…Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone…”, ha concluso la conduttrice ricevendo l’affetto del pubblico che la segue da anni gioendo con le per tutti i suoi successi professionali e personali e che le ha augurato una pronta guarigione.