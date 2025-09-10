Il famoso programma culinario – condotto come sempre da Antonella Clerici – ha saputo, sin dal primo momento, conquistare i cuori di tantissime persone in tutta Italia. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati alla tv, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio. Spesso vengono proposte delle deliziose ricette agli italiani, che puntualmente vengono sperimentate nelle loro case.

A catturare l’attenzione dei fan è stato ultimamente un annuncio dato proprio dalla Clerici, che ha riguardato l’arrivo di un piccolino.

Papà per la terza volta: l’annuncio inaspettato

Il protagonista di questo momento così speciale è tra l’altro uno dei volti più amati di E’ Sempre Mezzogiorno. Si tratta infatti di Andrea Mainardi, il cuoco che è ormai un volto fisso del programma di Antonella Clerici. Lui è già di papà di Michelle, che ha oggi 17 anni, e del piccolo di casa Cesare che ha spento da poco le sue tre candeline. Dalla storia d’amore con la moglie Anna Tripoli – detta Annina – sta per nascere il loro secondo figlio insieme, ossia il terzo per lo chef. Una notizia che è stata resa nota in diretta, proprio in quello studio televisivo che ha reso popolare Mainardi.

Tra l’altro lui ha sempre raccontato – durante la trasmissione – i dettagli della sua famiglia, e lo ha fatto anche quando prendeva parte a La Prova del Cuoco. Con la sua primogenita Michelle ha vissuto una bellissima avventura, dato che lo ha reso papà per la prima volta da giovanissimo. I due sono cresciuti insieme e sono ancora oggi molto legati. Poi è iniziata la storia d’amore con Annina, e con lei la sua vita ha preso un’altra piega e la loro famiglia si è allargata sempre di più. In più occasioni lo chef ha parlato anche delle sue fragilità e dei momenti no che ha dovuto affrontare. Ad esempio ha parlato diverse volte della relazione con la sua ex Laura, ex professoressa de L’Eredità, e della paura di affrontare il futuro da solo.

Il papà ha invece affrontato momenti di salute molto complicati e non ha quindi potuto partecipare al matrimonio del figlio. Proprio a quelle nozze così inaspettate, Antonella Clerici gli ha fatto da testimone e questo gesto ha rafforzato ancora di più la loro amicizia. Con questo annuncio i fan non vedono quindi l’ora di conoscere il nuovo arrivato, che nascerà dall’amore fortissimo che c’è tra lo chef e sua moglie.