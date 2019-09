È tornato Jesus, guarda il trailer del film di John Turturro

Ecco il trailer italiano di Jesus Rolls – Quintana è tornato, lo spin-off del personaggio reso celebre da John Turturro ne Il Grande Lebowski, l’ormai leggendaria pellicola dei fratelli Coen. Stavolta però, Ethan e Joel Coen non c’entrano niente: John Turturro è regista, sceneggiatore e interprete di questo film che, come si dice, o bene bene o male male.

Breve sinossi: John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua – dal folle parrucchiere, dalla legge e dalla società – durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d’amore fuori dagli stereotipi convenzionali…

I grandi attori però non sono finiti: già nel trailer possiamo vedere Susan Sarandon, Joe Hamm, Sonia Braga e Christophen Walken, nonché la presenza straordinaria dei Gypsy Kings.

Siamo affezionati al personaggio di Jesus e al Grande Lebowski, uno di film cult della nostra vita, quindi incrociamo le dita e speriamo di non rimanere delusi da questa nuova storia!