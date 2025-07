Non si placano le voci secondo cui il Festival di Sanremo potrebbe essere cancellato per sempre. Da anni appuntamento fisso del pubblico di Raiuno, il Festival di Sanremo 2026 rischia di non andare in onda, Tra la Rai e il comune di Sanremo ci sarebbe una vera frattura causata dalla richiesta del Comune di ottenere di ottenere l’1% degli introiti pubblicitari del Festival e di veder riconosciuta per sé la titolarità del marchio e del format come fa sapere Il sole 24 ore.

Di fronte a tale frattura, i vertici di Viale Mazzini hanno fatto sapere che, senza la Rai, il Festival di Sanremo non sarebbe diventato famoso in tutto il mondo aggiungendo di essere pronti anche ad organizzare il Festival in un’altra location. La Rai avrebbe così pensate anche ad alcune alternative per il Festival, tra cui Viareggio, Rimini, Torino, Milano e la costiera Amalfitana. Oggi, tuttavia, la frattura sembrerebbe insanabile.

Festival di Sanremo 2026 a rischio? Cosa sta accadendo

Mentre Carlo Conti starebbe cominciando ad organizzare il Festival di Sanremo 2026 valutando le canzoni per poter chiudere il cast dei cantanti in gara il prima possibile, non si placano le voci su una frattura importante tra la Rai e il Comune di Sanremo che starebbero facendo fatica a trovare un accordo.

“Le condizioni sono state ritenute inaccettabili. – ha fatto sapere Il Sole 24 ore – Dopo la riunione c’è stata una telefonata, in cui il comune è stato informato che entro il 1 agosto la Rai deciderà cosa fare e che già nel 2026 potrebbero dire addio a Sanremo e dare vita al Festival della Canzone Rai. La tensione è altissima e il rischio strappo è sempre più concreto“.

Oggi, però, arrivano nuove notizie. Stando a quello che fa sapere l’AdnKronos, infatti, il rischio di una frattura insanabile sarebbe stato scongiurato grazie ad un incontro tra il Sindaco e l’assessore al turismo della città dei fiori e i vertici Rai.

“La fase negoziale sta procedendo in modo positivo e confidiamo di definire a breve”, ha fatto sapere il primo cittadino della città ligure. Sia tra i membri del Comune e i vertici di Viale Mazzini, dunque, si respirerebbe ottimismo con le parti che sarebbero pronte a trovare l’accordo il prima possibile per permettere a Carlo Conti di cominciare a lavorare con serenità e tranquillità alla prossima edizione del Festival che dovrebbe andare in onda, su Raiuno, dal Il Festival di Sanremo 2026 dal 24 al 28 febbraio per evitare la concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.