L’Isola dei Famosi 2025 comincia a perdere pezzi con sempre più concorrenti che alzano bandiera bianca decidendo di ritirarsi e tornare in Italia prima del previsto. Dopo Leonardo Brum e Angelo Famao, i primi naufraghi a ritirarsi, sono rientrati in Italia anche Nunzio, Spadino e Antonella Mosetti. Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, inoltre, altri due naufraghi sarebbero pronti a ritirarsi e la situazione starebbe mettendo in allarme gli autori.

Partita con ottime premesse di successo, settimana dopo settimana, l’Isola sta perdendo quelli che erano considerati concorrenti forti in grado di far riappassionare il pubblico ad un format che, nella scorsa stagione non ha portato a casa gli ascolti sperati. Ad oggi, però, il cast è decimato e Pierpaolo Pretelli, dall’Honduras, continua ad annunciare ritiri e, proprio l’inviato dell’Isola, ha recentemente svelato cosa accade lontano dalle telecamere.

Cosa accade dietro le quinte dell’Isola dei Famosi 2025: parla Pierpaolo Pretelli

Nel corso di una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua avventura in Honduras da inviato dell’Isola dei Famosi 2025 svelando qualche particolare su ciò che accade senza telecamere. L’inviato del reality show di canale 5 condotto da Veronica Gentili ha così svelato dove sta vivendo in queste settimane e, soprattutto, ha raccontato particolari sul villaggio in cui non vive solo la produzione dell’Isola, ma anche quella di un altro reality.

“Qui in Honduras è pomeriggio, abbiamo appena finito di girare alcune parti del day time”, ha raccontato Pretelli che ha anche svelato come è divisa l’organizzazione dei pasti: “Ci sono tre cucine diverse – ha svelato – una locale, una italiana e una spagnola, perché oltre all’Isola dei Famosi si sta registrando anche la versione spagnola, Supervivientes. Conviviamo tutti nello stesso set”.

Non è un mistero, tuttavia, che Supervivientes e l’Isola dei Famosi vadano in onda nello stesso periodo dividendosi anche la Palapa. Ciò che, invece, non si sapeva era la presenza delle due produzioni nello stesso villaggio.

Nel frattempo, in Italia, continuano i rumors sul futuro dell’Isola. Inizialmente, la finale del reality era stata fissata per la fine di luglio ma, dopo il calo di ascolti registrato con le ultime puntate e, soprattutto, dopo i numerosi ritiri dei concorrenti, secondo indiscrezioni riportate da Deianira Marzano e Amedeo Venza, la finale potrebbe essere anticipata. La data provabile è metà luglio anche se l’innesto di nuovi concorrenti potrebbe cambiare ulteriormente lo scenario.