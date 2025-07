Dopo anni di Rai, Max Giusti ha deciso di dare una svolta alla propria vita professionale accettando l’offerta Mediaset dove sarà protagonista nella prossima stagione televisiva. Attore e conduttore, Max Giusti, durante gli anni trascorsi in Rai, ha dimostrato di potersi cimentare in diversi ruoli. Sulle reti Mediaset, così, potrebbe essere il protagonista di un nuovo spettacolo d’intrattenimento ma anche di un nuovo game show.

Quel che è certo è che con Max Giusti, Mediaset amplia la sua squadra di professionisti di cui è tornata a far parte anche Simona Ventura che sarà al timone della prossima edizione del Grande Fratello che partirà a settembre e sarà totalmente nip. Per Giusti, dunque, sta per cominciare un’avventura tutta nuova che gli garantirà anche uno stipendio importante.

Max Giusti a Mediaset: le cifre dello stipendio

Nel mondo dello spettacolo, difficilmente vengono svelati i cachet degli artisti anche se le indiscrezioni trapelano sempre come accade, ad esempio, durante il Festival di Sanremo quando vengono svelati i compensi di tutti i protagonisti. Anche sullo stipendio di Max Giusti, così, stanno trapelando alcune informazioni. Secondo quanto riferito da La Repubblica, durante l’ultimo periodo trascorso in Rai, per la conduzione dei vari programmi come Boss in incognito, 99 da battere e Fake Show avrebbe percepito 400 000 euro all’anno.

Per partecipazioni extra, inoltre, avrebbe percepito ulteriori compensi come accaduto in occasione della presenza a Ballando con le stelle che gli avrebbe garantito un cachet di 10 000–20 000 euro a puntata.

Nel corso della propria carriera, Giusti non si è fatto mancare nullo cimentandosi nel doppiaggio e nella recitazione, tutti lavori che, naturalmente, gli hanno garantito ulteriori guadagni, ma quanto guadagnerà da settembre quando il suo nome sarà legato a Mediaset?

Sicuramente, con il passaggio alla corte di Pier Silvio Berlusconi, Giusti guadagnerà una cifra leggermente superiore a quella percepita in Rai anche se non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, non è da escludere che lo stipendio si aggiri tra i 400 e i 500mila euro all’anno.

Pier Silvio Berlusconi ha così scelto di puntare sul talento e sulla versatilità di Max Giusti come si legge in una nota diffusa dopo l’ufficializzazione del suo passaggio a Mediaset. “Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità”, si legge nella nota in cui Max viene esaltato per la sua “versatilità, ironia e una naturale capacità di rinnovarsi”.

Giusti, dunque, dovrebbe essere in onda su canale 5 con progetti tutti nuovi, studiati per esaltare il suo talento.