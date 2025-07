Dopo settimane di voci e rumors vari, ora è ufficiale: il Grande Fratello tornerà in onda con un’edizione tutta nuova ma che richiamerà il passato per una precisa scelta di Pier Silvio Berlusconi e di Mediaset. Nonostante le voci che parlavano di una pausa del padre di tutti i reality, il Grande Fratello si farà ma con una serie di novità che stanno già scatenando l’entusiasmo del pubblico. La più importante riguarda la conduzione perché, dopo sei edizioni, Alfonso Signorini cede il testimone a Simona Ventura.

La conduttrice che è stata opinionista dell’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, dopo la scelta della Rai di non rinnovare Citofonare Rai2, ha ceduto a Mediaset accettando la proposta di condurre il Grande Fratello. Quella che sarà affidata alla Ventura sarà un’edizione tutta nip con concorrenti sconosciuti che resteranno nella casa per 100 giorni, esattamente come accadeva nelle prime edizioni.

Novità, inoltre, anche per quanto riguarda l’edizione gold del Grande Fratello che, tra i concorrenti, potrebbe avere uno dei nomi più discussi della storia del reality show.

Grande Fratello: per l’edizione gold spunta un nome clamoroso

Secondo alcune voci di corridoio, il Grande Fratello Gold dovrebbe avere tra i concorrenti le vecchie glorie del reality ovvero partecipanti del passato che hanno lasciato il segno per la loro personalità. Nelle scorse ore, Lorenzo Pugnaloni ha così condiviso un’indiscrezione secondo cui sarebbe stato contattato Alessandro Calabrese, concorrente di un’edizione condotta da Alessia Marcuzzi e che si conclude con la vittoria di Federica Lepanto.

Calabrese fece parlare molto di sé per il feeling immediato avuto con Federica che poi allontanò quando scoprì che, in casa, c’era anche l’ex fidanzata Lidia Vella. Quella di Alessandro Calabrese fu un’edizione molto discussa e il suo nome, oggi, torna a galla per l’edizione gold. Tuttavia, l’ostacolo al ritorno nella casa di Alessandro Calabrese potrebbe essere Pier Silvio Berlusconi.

Quest’ultima, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 2025/2026 ha chiarito che l’edizione gold si farà a patto che vengano trovati dei veri vip. Qualora tale condizione posta dall’amministratore delegato di Mediaset fosse rispettata, il Grande Fratello Gold, con la conduzione di Alfonso Signorini, dovrebbe andare in onda nella primavera del 2026 dopo l’Isola dei Famosi che nell’edizione che si è conclusa da pochi giorni ha trionfato Cristina Plevani.

In attesa, dunque, di scoprire se si farà davvero l’edizione gold sognata dai fan storici del reality show, è già partito il countdown per il Grande Fratello targato Simona Ventura.