Meta balneare molto apprezzata, Gaeta vanta un ricco patrimonio storico, culturale e naturale che si dispiega tra monumenti imponenti e paesaggi mozzafiato. Distante 72,5 km da Latina e circa 144 km da Roma, questa località si presenta come un autentico scrigno di bellezze da scoprire.

Passeggiando per le vie del centro storico di Gaeta, si percepisce il fascino di un passato stratificato che si riflette nella varietà di monumenti che punteggiano la città. Tra questi spicca il maestoso Castello Angioino-Aragonese, simbolo della città, che domina il golfo e rappresenta un pilastro della storia militare locale. Edificato nel Medioevo e ampliato nel XIII e XV secolo, il castello unisce la possente architettura angioina con i bastioni più moderni aragonesi. Dopo essere stato prigione e struttura militare, oggi accoglie eventi culturali e ospita la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, offrendo dalla sua sommità una vista panoramica spettacolare sul mare.

Tra i luoghi di culto, la Chiesa di San Giovanni a Mare si distingue per la sua storia unica: risalente al X secolo, un tempo era raggiungibile solo via mare. Per proteggersi dagli allagamenti causati dalle mareggiate, il pavimento è stato inclinato verso l’ingresso principale, una caratteristica architettonica ancora visibile e affascinante per i visitatori.

Il Duomo di Sant’Erasmo, risalente tra il X e l’XI secolo, custodisce nella sua cripta il corpo del santo patrono della città. Particolarmente suggestivo è l’atrio del campanile in stile arabo-normanno, ricco di sculture emblematiche, tra cui bassorilievi raffiguranti i “pistrici”, creature mostruose che inghiottono e rigettano Giona, un motivo raro e affascinante che lega Gaeta anche ad altre zone storiche italiane.

Altra tappa fondamentale è il Tempio-Chiesa di San Francesco, costruito per volontà di Carlo II d’Angiò nel XIV secolo, che testimonia il passaggio di San Francesco d’Assisi a Gaeta nel 1222. Dopo un periodo di abbandono, fu restaurata in stile neogotico nel XIX secolo e oggi presenta tre navate decorate con statue degli Apostoli e opere di artisti come Girolamo Imparato e Francesco Solimena, custodite nel Museo Diocesano.

Natura e leggenda nel Parco Naturale Monte Orlando

Il Parco Naturale Monte Orlando occupa gran parte del promontorio omonimo e rappresenta una delle aree verdi più suggestive del Lazio. Con i suoi 171 metri di altezza, Monte Orlando si protende verso il Mar Tirreno, offrendo panorami spettacolari e un habitat ricco di biodiversità.

Il parco è attraversato da boschi di lecci e ampie distese di macchia mediterranea, caratterizzata da ginestre che colorano d’oro il paesaggio durante la stagione estiva. Tra i sentieri si possono scoprire numerose rovine antiche, come il solenne Mausoleo di Lucio Munazio Planco del 22 a.C., e ammirare le imponenti falesie che si tuffano nel mare cristallino. Qui si trovano anche la celebre Grotta del Turco e la suggestiva Montagna Spaccata, spettacolari fenditure naturali a picco sul mare che si raggiungono attraverso una scalinata nei pressi del Santuario della Santissima Trinità.

La Grotta del Turco deve il suo nome ai pirati saraceni che, nel IX secolo, utilizzavano queste cavità per ripararsi durante le incursioni. La Montagna Spaccata, con la sua forma unica a canyon, rappresenta un monumento naturale di grande fascino, simbolo della commistione tra natura e storia che caratterizza Gaeta.

Nei dintorni della città, il territorio offre ulteriori opportunità di scoperta. Oltre al Parco Regionale Urbano del Monte Orlando, si consigliano visite a borghi storici come Itri, con il suo castello medievale, e a centri di culto come il Santuario della Madonna della Civita a Formia. Il borgo antico di Minturno, dominato dal Castello Baronale Carafa Caracciolo e vicino al sito archeologico di Minturnae, è un’altra meta da non perdere.