Cambia ancora la programmazione di Mediaset per dicembre con il palinsesto che riaccogliere una soap opera turca precedentemente cancellata. In attesa di gennaio 2026 con l’inizio di nuovi programmi e di nuove fiction, dicembre è un mese ricco di cambiamenti soprattutto per canale 5 che vedrà numerose novità nella programmazione. Il primo riguarda il Grande Fratello che, per non sfidare Sandokan di Raiuno, in onda da lunedì 1 dicembre, sarà trasmesso il martedì in prima serata.

Cambia anche la programmazione della domenica sera con il ritorno di Chi vuol essere milionario? in onda al posto de La notte nel cuore che non andrà in onda di pomeriggio ma continuerà ad essere trasmessa solo il martedì pomeriggio. In compenso, però, dopo la recente cancellazione, tornerà una delle soap opera turche più amate dal pubblico di canale 5.

Palinsesto Mediaset: come cambia la programmazione con il ritorno della soap opera più amata

Con il ritorno in tv di Chi vuol essere milionario?, La notte nel cuore che, finora, è sempre stata trasmessa nel prime time della domenica sera, resta al martedì. Chi pensava, tuttavia, che la dizi turca potesse occupare lo spazio occupato il venerdì sera da Tradimento, si sbagliava.

Venerdì 28 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmetterà il gran finale di Tradimento che, con le ultime puntate, saluterà ufficialmente e definitivamente i telespettatori italiani. Nell settimana dall’1 al 7 dicembre, il venerdì sera sarà occupato da un’altra soap opera.

Per la gioia di tutti i fan, infatti, tornerà ufficialmente in onda “Io sono Farah”, la dizi turca che ha come interprete principale una delle attrici turche più amate in Italia e che, in passato, ha lavorato con Can Yaman in Daydreamer ovvero Demet Özdemir.

Io sono Farah è andata in onda durante i mesi estivi per poi essere cancellata dal palinsesto per il ritorno di programmi come Uomini e Donne e Amici che occupano gran parte del pomeriggio di canale 5. Con l’epilogo di Tradimento e il venerdì sera, libero, canale 5 ha deciso di puntare nuovamente sulla dizi turca che racconta la storia di una donna iraniana, immigrata clandestinamente inb Turchia dove vive con Kerim, il figlio di sei anni che, a causa di un sistema immunitario compromesso, vive isolato dal mondo.

Una soap opera la cui trama intensa ha conquistato il pubblico italiano sin dalle prime puntate e che torna con episodi inediti che sveleranno le situazioni difficili in cui Sarah sarà coinvolta. La soap opera che in Turchia è stata trasmessa per due stagioni, dunque, torna ufficialmente in onda il venerdì sera sfidando The Voice Senior.