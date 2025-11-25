Da Cardiff al Sud America. 41 concerti tutti sold out per una reunion che ha segnato la storia degli Oasis. Un incrocio di emozioni e nostalgia che hanno riportato i più grandi successi musicali dei fratelli Gallagher al centro della musica mondiale. Dopo tanta fatica, viaggi intercontinentali, abbracci e sensazioni fortissime, Liam e Noel annunciano a sorpresa un “periodo di riflessione”.

Gli Oasis si fermano: annuncio social

“E così avvenne”. Inizia così il post sulle pagine social degli Oasis con il quale la band annuncia un nuovo periodo di riflessione. “La forza culturale pop più distruttiva della recente storia britannica” ha trovato la sua strada nei cuori e nelle menti di una nuova generazione. Da Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Canale Reale alla Città degli Angeli, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticati. Ora ci sarà una pausa per un periodo di riflessione.” si legge.

“And so it came to pass. ‘The most damaging pop cultural force in recent British history’ found its way into the hearts and minds of a new generation. From Gallagher Hill to the River Plate, from Croke Park on the banks of the Royal Canal to the City Of Angels, the love, joy,… pic.twitter.com/1bZklNxW3K — Oasis (@oasis) November 24, 2025

L’abbraccio del Morumbi a San Paolo

Siamo davvero pronti per non rivedere ancora Liam e Noel suonare, emozionare ed abbracciarsi ancora sul palco? No! La risposta è fin troppo scontata. Così come scontati sono la valanga di messaggi che i fan hanno lasciato in rete sotto il post che annuncia la pausa della band. Il concerto di due giorni fa al Morumbi di San Paolo è l’ultimo atto del Tour25 degli Oasis.

Dopo il messaggio di oggi con il quale i fratelli Gallagher spiegano la volontà di fermarsi per una pausa quel gesto prima del saluto dal pubblico brasiliano tra Liam e Noel assume un significato ancora più simbolico.

Liam ha dato a Noel il tamburello e le maracas, di lì un abbraccio sentito che ha scatenato grandi emozioni tra le migliaia di fan presenti. L’abbraccio tra i due fratelli è stato un gesto iconico che li ha accompagnati in diverse tappe del tour. A simboleggiare il ritrovato amore tra i due e certificare l’unione familiare. Oggi lo è ancora di più.

Cosa succede ora

Adesso quell’abbraccio è ciò che resta come ultima immagine dei fratelli Gallagher insieme. Per quanto tempo non si sa. Ma certamente è una delle foto simbolo della reunion e resterà per sempre impressa nella memoria dei fan. Il post con il quale gli Oasis hanno annunciato la pausa si divide tra realtà e mistero. Non è chiaro quanto sia lunga la riflessione e neppure se sia il preludio a nuovi progetti. Con l’imprevedibilità dei Gallagher non si possono fare previsioni.

Lo staff ha garantito che non ci sono attriti e nuovi scossoni e che il feeling è solido. Non resta che aspettare e sperare che la magia torni presto.