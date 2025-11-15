Come accade ogni anno, dicembre segna un mese di cambiamento per le programmazioni televisive. Molti programmi, infatti, si fermano per le festività come accade abitualmente a Uomini e Donne mentre altri cambiano il giorno di programmazione per non perdere la fetta di pubblico che a dicembre può diminuire per i vari impegni.

Anche quest’anno, Mediaset e Pier Silvio Berlusconi hanno deciso di modificare la programmazione di dicembre spostando alcuni programmi, lanciando nuove proposte e sospendendo temporaneamente la messa in onda di fiction e soap opera. In particolare, a pagare tale scelta sarà una delle soap più amate dai telespettatori.

Mediaset cambia la programmazione: quando vedere di nuovo La notte nel cuore

La notte nel cuore è la soap opera turca che occupa la domenica sera portando a casa ascolti importanti. Dal 7 dicembre, tuttavia, i fan della dizi turca, resteranno orfani dei loro beniamini perché non andrà più in onda per lasciare spazio al ritorno di uno dei game show più amati della storia di Mediaset.

Come fa sapere Davide Maggio, tornerà in onda Chi vuol essere milionario?, con nuove puntate, nuovi concorrenti e una vincita milionaria che cambierà la vita del concorrente che riuscirà a scalare la montagna che vale un milione di euro.

Oltre a condurre La ruota della fortuna che, a dicembre, il lunedì sera, andrà in onda con puntate più lunghe per coprire lo spazio che lascerà vuoto il Grande Fratello che sarà invece trasmesso il martedì per evitare la sfida diretta con Sandokan, serie tv di Raiuno con Can Yaman nei panni del protagonista, Gerry Scotti condurrà anche Chi vuol essere milionario che occuperà tutte le domeniche di dicembre.

La notte nel cuore, tuttavia, sarà cancellata dalla programmazione della domenica ma non da quella dell’intero palinsesto. La soap opera turca, infatti, abbandona il prime time della domenica per occupare quello del giovedì sera andando in onda dalle 21.50 alle 24 circa.

La notte nel cuore, dunque, dovrebbe sfidarsi con Un professore 3, la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, in onda da giovedì 20 novembre, in prima serata su Raiuno per un totale di 12 episodi divisi in sei puntate. La battaglia degli ascolti tra la Rai e Mediaset continua con diversi programmi di canale 5 che, a dicembre, si adattano alle scelte aziendali cambiando giorno di programmazione.

Il pubblico, nonostante i vari cambiamenti, resterà fedele ai vari programmi o lo share ne risentirà? A gennaio 2026, poi, la programmazione Mediaset dovrebbe subire ancora cambiamenti.