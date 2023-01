Pokemon, somewhere over the rainbow

23 anni fa andava in onda su Italia 1 la prima puntata dei Pokemon.

Pokemon, l’inizio di una grande avventura

A conti fatti “Pokemon, la grande avventura”, il titolo della prima puntata dell’anime dei Pokemon, diceva il vero. Infatti, il 10 gennaio 2000 andava in onda, per la prima volta, la serie animata dei Pokemon su Italia 1. Un qualcosa che, occorre dire, può essere associato all’aggettivo “epocale”: da quella data, anche nel nostro Paese nulla sarebbe stato più come prima. Dal Giappone, già foriero di franchise di grande successo, entrati nell’immaginario e nella mitologia collettiva, arriva così in Italia quello che, ancora oggi, è il brandi di maggiore successo a livello mondiale.

I Pokemon sono così entrati nelle nostre vite collettive tra alti (abbastanza numerosi) e bassi (altrettanti). Nonostante gli ultimi titoli non siano, proprio, “usciti con il bacio”, qui la recensione, i mostri tascabili continuano a marciare utili su utili, battendo via via i record di vendite (considerando che la sezione relativa al videogioco è ormai diventata una parte minoritaria della torta di guadagno della compagnia). Eppure, almeno per il nostro Paese, proprio quella prima puntata, così ricca di colpi di scena, come la comparsa del leggendario Ho-Oh (appartenente al Pokedex di Oro e Argento e non di Rosso e Blu) da lì tutto e nato.

Ash si è ormai ritirato dalla serie dei Pokemon

Eppure, nonostante le ventitré primavere “italiane” sulle loro spalle, il marchio spopola tra i giovani e i giovanissimi. Bambine e bambini nati ben negli scorsi cinque anni non sognano che un Pikachu al loro fianco. Quando si dice “creazione di un mito” no?