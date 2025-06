Terremoto in vista in casa Rai dove, a causa dei tagli, nella prossima stagione televisiva, saranno diversi i programmi che non andranno più in onda. A pagare i tagli sarà anche uno dei programmi storici della tv di Stato nonché un conduttore che lavora in Rai da anni.

La possibilità che lasci la Rai ha così scatenato i vertici del canale Nove che, dopo aver soffiato alla televisione di Stato sia Fabio Fazio che Amadeus, punta a strappare alla rete rivale anche un altro nome che rappresenta un big della televisione italiana. Ad oggi, si tratta di una semplice voce che, però, potrebbe concretizzarsi con la presentazione dei palinsesti ufficiali.

Rai: chi è il conduttore che potrebbe passare al Nove

La prossima stagione televisiva della Rai potrebbe riservare sorprese al pubblico a casa dei numerosi tagli che lasceranno a casa diversi conduttori e, di conseguenza, vari conduttori. Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, uno dei programmi Rai che potrebbero non andare più in onda è Sottovoce, il programma di Gigi Marzullo in onda nella terza serata di Raiuno.

Si tratta di una trasmissione storica della Rai, in onda da anni a cui Gigi Marzullo ha sempre lavorato con grande passione. Di fronte all’eventuale chiusura, Gigi Marzullo sarebbe andato su tutte le furie con i vertici Rai al punto che non sarebbe da escludere un suo passaggio sul canale Nove.

Secondo quanto fa sapere Fanpage.it, Gigi Marzullo starebbe “facendo il pazzo” e si starebbe facendo sentire con i vertici Rai, in particolare con la Presidente del Consiglio di Amministrazione Rai, Simona Agnes. Secondo alcune voci, il conduttore non sarebbe affatto d’accordo con il ridimensionamento del suo impegno in Rai e di fronte a sé avrebbe un’altra opzione: lasciare definitivamente la Rai e accettare l’offerta del canale Nove dove ritroverebbe non solo Fabio Fazio, ma tutta la squadra di Che tempo che fa.

Tuttavia, avendo un contratto in scadenza nel 2026, Gigi Marzullo potrebbe restare in Rai da separato in casa. Il futuro di Marzullo, dunque, appare più incerto che mai. A svelare la verità su quello che sarà il futuro di Marzullo e sui suoi programmi sarà la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai che annunceranno quali programmi, effettivamente, non andranno più in onda a causa dei tagli.

Ancora pochi giorni, dunque, e si scopriranno tutte le fiction e i programmi tv che faranno compagnia ai telespettatori nella prossima stagione televisiva.